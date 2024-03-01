Азіатські акції ростуть слідом за Волл-стріт; Японія та Австралія досягли рекордних показників

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, йдучи за сильним зростанням на Волл-стріт, при цьому японські та австралійські ринки досягли рекордних максимумів на тлі зростаючих надій на зниження процентних ставок у 2024 році.

Регіональні ринки слідували за зростанням на Волл-стріт, де індекси S&P 500 та NASDAQ Composite досягли рекордних максимумів закриття на купівлі акцій технологічних компаній. Зростання відбулося після того, як ключові дані PCE щодо інфляції у січні знизилися, як і очікувалося, що сприяло бетам на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у червні.

Ф'ючерси на американські акції в азіатській торгівлі показали помірковану позитивну динаміку.

Японські акції показали найкращі результати в Азії: індекс Nikkei 225 піднявся на 1,7% до рекордного рівня в 39 920 пунктів. Більш широкий індекс TOPIX зріс на 1,1% і також досяг рекордного рівня у 2707,05 пункту.

П'ятничне зростання було зумовлене переважно акціями технологічних компаній: японські виробники мікросхем та акції суміжних компаній слідуючи за потужним зростанням своїх американських аналогів на ажіотажі з приводу поліпшення перспектив завдяки штучному інтелекту. Акції Tokyo Electron Ltd. зросли на 4,6%, а акції Advantest Corp. - на 2,6%.

Японські ринки переважно дивилися на попередні дані, що показують, що виробничий сектор скоротився у січні більше, ніж очікувалося, оскільки економічна активність у країні знизилася.

Ширші азіатські ринки також показали позитивну динаміку, хоча й повільнішими темпами. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,5% і досяг рекордного максимуму 7737,80 пункту після того, як на попередній сесії він фінішував трохи нижче рекордного піку.

Зростання австралійських акцій було зумовлене переважно зростаючими бетами на те, що Резервний банк Австралії перестав підвищувати відсоткові ставки. Ринки також були налаштовані оптимістично напередодні даних щодо ВВП за четвертий квартал, які будуть опубліковані наступного тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,5% і 0,2% відповідно, а зростання акцій технологічних компаній допомогло гонконзькому індексу Hang Seng додати 0,5%.

Місцеві акції останнім часом продовжили відновлення, навіть незважаючи на те, що офіційні дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) показали, що ділова активність у Китаї залишалася низькою протягом лютого.

Виробничий сектор Китаю скорочується п'ятий місяць поспіль, зберігаючи загальну ділову активність на низькому рівні, незважаючи на те, що збільшення споживчих витрат під час місячного Нового року допомогло невиробничому бізнесу.

Окреме приватне дослідження показало, що виробничий сектор Китаю в лютому зріс трохи більше, ніж очікувалося.

Серед інших азіатських ринків ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття, при цьому індекс мав протестувати рекордні максимуми після того, як дані ВВП показали, що економічні показники Індії в четвертому кварталі збереглися.

У четвертому кварталі ВВП зріс на 8,4%, перевищивши очікування, і призвело до того, що річне зростання перевищило аналогічний показник у 7,6%. Індія була самою швидкозростаючою економічною, серед великих, за останні два роки.