S&P та Nasdaq закрилися на рекордних рівнях, оскільки дані щодо інфляції наближають перспективу зниження ставок

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордних максимумах у четвер, чому сприяли акції технологічних компаній, пов'язаних із штучним інтелектом, а дані щодо інфляції та коментарі представників Федеральної резервної системи допомогли сформувати очікування щодо термінів зниження процентних ставок центральним банком.

Акції виробника мікросхем Nvidia зросли на 2,08%, що стало одним із найбільших показників зростання індексу S&P та Nasdaq, тоді як акції меншого конкурента Advanced Micro Devices зросли на 9,06% . Ці та інші технологічні компанії були в центрі уваги ралі на Уолл-стріт в останні місяці, що підігріваються оптимізмом щодо перспектив зростання, пов'язаних із штучним інтелектом.

Акції компанії Dell Technologies, яка продає оптимізовані для штучного інтелекту сервери на базі високопродуктивних процесорів Nvidia, подорожчали на 1,51% напередодні звіту після закриття торгів.

Трейдери гадають, що ФРС знизить ставки в червні, згідно з даними CME FedWatch Tool , після того, як звіт Міністерства торгівлі показав, що ціни в США зросли в січні відповідно до очікувань на тлі сильного зростання вартості послуг, тоді як річна інфляція була найнижчою на три роки.

«Якщо не вважати якогось яструбиного сюрпризу, якого не було, він був м'яким або, принаймні, адекватним, тоді ринок не має реальних підстав очікувати, що ФРС стане агресивнішою, ніж вони вже припускали», - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії в Baird в Луїсвіллі, Кентуккі.

«Не має значення, що, на вашу думку, їм слід робити. Це те, що вони кажуть, що збираються робити, і в черговий раз ринок знову повернувся до того стану, в якому, за словами ФРС, вони будуть».

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 47,37 пунктів, або 0,12%, до 38 996,39. Індекс S&P 500 додав 26,51 пункту, або 0,52%, до 5096,27, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 144,18 пункту, або 0,90%, до 16 091,92.

Індекс Nasdaq закрився вище за свій попередній рекордний максимум у 16 057,44, встановлений 21 листопада 2021 року, у той час як S&P побив рекорд закриття в 5 088,80, встановлений тільки минулого тижня.

За місяць індекс S&P 500 додав 5,17%, Nasdaq підскочив на 6,12%, а індекс Dow піднявся на 2,22%. Кожен із трьох основних індексів зареєстрував зростання у лютому, що стало четвертим місячним зростанням поспіль. Індекс Russell 2000 Small Cap за місяць зріс на 5,45%.

Президент ФРБ Атланти та член із правом голосу Рафаель Бостік підкреслив підхід до грошово-кредитної політики, заснований на даних, заявивши, що це буде тернистий шлях до цільового показника інфляції ФРС у 2%, і повторив свою думку про те, що він бачить зниження ставок центральним банком «у літні місяці».

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив, що поліпшення в постачанні товарів і на ринку праці минулого року проклали шлях до зниження інфляції цього року, вказуючи на те, що він, як і раніше, підтримує зниження ставок цього року.

Звіти про споживчі та виробничі ціни, що були оприлюднені раніше у лютому, зазначили стійку інфляцію, чим змусили інвесторів відмовитися від очікувань зниження ставок до червня. На початку цього року трейдери розглядали березень як ймовірну відправну точку циклу пом'якшення політики ФРС.

Тим часом кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 24 лютого, склала 215 000, перевищивши очікування 210 000, повідомили економісти, опитані агентством Reuters.

Зростання індексу Dow було стримане, частково через падіння акцій Boeing на 1,59% після повідомлення про розслідування, проведене Міністерством юстиції.

Акції Snowflake впали на 18,14% після того, як компанія з аналізу хмарних даних прогнозувала виручку від продуктів у першому кварталі нижче за оцінки Уолл-стріт і повідомила, що генеральний директор Френк Слотман йде у відставку.

На NYSE число зростаючих емітентів перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,7 до 1, а на Nasdaq число зростаючих перевищувало кількість тих, що знижуються приблизно у співвідношенні 1,57 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 65 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум, а індекс Nasdaq зафіксував 267 нових максимумів та 82 нових мінімуми.

Обсяг на біржах США становив 13,88 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,78 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.