Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд погасив 1,6 мільярда заборгованості банкам-учасникам програми кредитування «5-7-9%»

23:26 29.02.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет Міністрів переказав банкам-учасникам державної програми компенсації відсоткових ставок за кредитами "5-7-9%" частину боргу перед ними.

Про це повідомила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Розмір боргу перед банками на початок року становив 7 млрд грн, перший транш, який переказав уряд, становить 1,6 млрд грн.

"Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш. Держава продовжує виконувати взяті зобов'язання у встановлені терміни та компенсувати відсотки", - написала Свириденко

Розмір другого траншу вона не уточнила.

Також очільниця Мінекономіки зазначила, що останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, передбаченої "5-7-9%". Це було обґрунтовано наявністю затримки бюджетного фінансування на покриття різниці між ринковою ставкою і цільовою за держпрограмою.

У лютому уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками з шести до дев'яти місяців, про що банки були поінформовані.

"Зараз підстав переведення кредитів клієнтів на комерційну ставку немає", - наголосила перша віцепрем'єрка.

На цей рік у держбюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5-7-9%" передбачено 18 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж торік.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0492
  0,1585
 0,41
EUR
 1
 41,2035
  0,0933
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9800  0,26 0,68 38,0200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес