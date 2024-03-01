Фінансові новини
- |
- 01.03.24
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд погасив 1,6 мільярда заборгованості банкам-учасникам програми кредитування «5-7-9%»
Кабінет Міністрів переказав банкам-учасникам державної програми компенсації відсоткових ставок за кредитами "5-7-9%" частину боргу перед ними.
Про це повідомила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
Розмір боргу перед банками на початок року становив 7 млрд грн, перший транш, який переказав уряд, становить 1,6 млрд грн.
"Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш. Держава продовжує виконувати взяті зобов'язання у встановлені терміни та компенсувати відсотки", - написала Свириденко
Розмір другого траншу вона не уточнила.
Також очільниця Мінекономіки зазначила, що останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, передбаченої "5-7-9%". Це було обґрунтовано наявністю затримки бюджетного фінансування на покриття різниці між ринковою ставкою і цільовою за держпрограмою.
У лютому уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками з шести до дев'яти місяців, про що банки були поінформовані.
"Зараз підстав переведення кредитів клієнтів на комерційну ставку немає", - наголосила перша віцепрем'єрка.
На цей рік у держбюджеті на компенсацію відсоткових ставок для бізнесу за програмою "5-7-9%" передбачено 18 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж торік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд погасив 1,6 мільярда заборгованості банкам-учасникам програми кредитування «5-7-9%»
|Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після вторгнення РФ зросла з 42% до 67% - дослідження
|Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає відносно єни
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,0562 грн/$1
|Європейські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.02.24
Бізнес
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу