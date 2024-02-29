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Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після вторгнення РФ зросла з 42% до 67% - дослідження

16:04 29.02.2024 |

Фінанси

 

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються майже 13% дорослого населення України, водночас частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% до 2022 року до 67%, свідчать результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків (АУБ), яке презентували у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".


Згідно з ними, другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів - 31% (+16 процентних пунктів (п.п.) до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля - 19% (+7 п.п.).

Слідом за ними найпопулярнішими причинами оформлення мікропозик виявилися платежі за комунальними послугами - 17% (+8 п.п.), купівля одягу та взуття - 15% (+7 п.п.).

За даними дослідження, потреби за більшістю інших статей збільшилися або залишилися на колишньому рівні, тоді як частота оформлення мікрокредиту з метою відпустки впала відразу вдвічі - з 10% до 2022 року до 5%.

Зазначено, що після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року 13% респондентів уперше взяли мікрокредит, 46% стали брати їх частіше, тоді як 12%, навпаки, - рідше.

Мізерна кількість опитаних (3%) відповіла, що зовсім відмовилася від оформлення мікрокредитів, а 26% повідомили, що їх поведінка щодо частоти залучення мікропозик після повномасштабного вторгнення РФ не змінилася.

Згідно з дослідженням, 34% респондентів беруть мікропозики по кілька разів за місяць, така сама частка опитаних воліє оформляти один-два мікрокредити щомісяця. Раз за три-п'ять місяців беруть мікропозики 13% опитаних, раз за півроку - 7%, а один мікрокредит за рік або рідше оформляють по 5% респондентів відповідно.

"60% (респондентів - ІФ-У) мають один-три активних мікрокредити і 70% користуються одночасно одним-трьома МФО. Основна причина використання кількох кредитів - брак грошей (61%), тобто сума одного кредиту, найімовірніше, замала для покриття всіх необхідних витрат", - ідеться в презентації дослідження.

Серед інших причин використання послуг кількох кредиторів одночасно опитані також виділяють перекредитування - 18% і вигоду, зручність диверсифікації - 15%.

Зазначається, що 39% опитаних звертаються по послугу мікрокредитів незалежно від часу доби, 32% вважають за краще оформити мікропозику в денний час доби, 20% - у вечірній, 7% - вранці й лише 2% - вночі.

Результати опитування демонструють, що потреби клієнтів, які беруть кредити з 22:00 до 7:00 ранку, такі самі, як і в інший час доби: витрати на щоденні потреби, лікування та медикаменти, навчання, комунальні платежі тощо, тоді як оформлення мікропозик для гри в онлайн казино посідає останнє місце в рейтингу.

Ключовими факторами під час вибору МФО респонденти назвали розмір процентної ставки за кредитом за день користування та повної ставки за весь термін кредиту, а також обсяг доступної суми для позики.

Говорячи про ризики, які можуть виникнути під час оформлення мікрокредиту, 18% опитаних назвали неможливість повернути кошти в строк, передбачений договором. 12% респондентів назвали високі відсотки та їх зміну, тоді як 29% заявили про відсутність будь-яких ризиків.

Згідно з дослідженням, 83% респондентів задоволені рівнем сервісу в МФО, а 75% готові рекомендувати компанії мікропозик, клієнтами яких є.

Водночас лише 8% респондентів повідомили, що їх усе влаштовує в роботі сервісів МФО, а 54% хотіли б зниження процентної ставки, 11% опитаних побажали більше різноманітних бонусів, знижок та акцій, а 6% - збільшення періоду виплати кредиту.

Зазначається, що значна більшість клієнтів (81%) вважає за краще скористатися послугами мікрофінансових організацій, а не банків, з огляду на оперативність, простоту та відсутність тривалих перевірок для оформлення кредиту.

"Найбільш важливими причинами вибору МФО для отримання кредиту порівняно з банками користувачі називають "швидкість оформлення кредиту", "можливість оформлення кредиту онлайн" і "миттєвий переказ грошей", - ідеться в дослідженні.

Коментуючи підсумки опитування, президент АУБ Андрій Дубас повідомив, що не очікує суттєвої конкуренції від МФО на ринку банківських кредитів через відмінні бізнес-моделі й специфіку кредитних продуктів.

Проте президент АУБ зазначив, що фінансові компанії, зокрема мікрофінансові організації, можуть конкурувати з невеликими банками країни в технологічності сервісів, що зі свого боку стимулюватиме останніх швидше розвиватися в цьому напрямі.

Згідно з даними дослідження, місячний дохід клієнтів МФО становить від 15 тис. грн до 30 тис. грн для 39% опитаних, від 7 тис. грн до 15 тис. грн - у 32% і менше ніж 7 тис. грн - для 8% респондентів. При цьому 12% опитаних клієнтів МФО мають дохід від 30 тис. грн до 45 тис. грн за місяць, а 6% - понад 45 тис. грн.

Зазначається, що дослідження проводили з 5 до 21 грудня 2023 року. Опитування проводили у форматі онлайн-інтерв'ю, у яких узяли участь 1 079 клієнтів МФО та 1 005 респондентів репрезентативно міському населенню України віком від 18 до 55 років.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 22 грудня 2023 року підписав ухвалений парламентом місяцем раніше закон (№9422) про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Закон передбачає, що в перші 120 днів після його опублікування гранична ставка становитиме 2,5% за добу, у наступні 120 днів - 1,5% за добу, а потім - 1% за добу.

Уточнюється, що під час розрахунку ставки враховують усі витрати боржника. Національному банку надається право уточнювати формули розрахунку, щоб уникнути зловживання кредиторів.

Документ встановлює вимоги обов'язкового зазначення в договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім кредитів під забезпечення заставою/іпотекою або правом довірчої власності), заборону продовження договору в односторонньому порядку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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