Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає відносно єни

Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0832 порівняно з $1,0840 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2648 проти $1,2663 за підсумками торгів у середу.

Курс долара в парі з єною опустилася до 150,06 єни проти 150,68 єни напередодні.

У центрі уваги ринку в четвер - звіт Мінторгу США про доходи і витрати американців за січень, який містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Ринок чекає уповільнення темпів зростання цього індикатора до 2,4% з 2,6% у грудні.

Сигнали стійкості інфляції в США змусили трейдерів переглянути прогнози щодо траєкторії зниження базової процентної ставки Федрезервом.

Наразі трейдери майже на 100% впевнені в тому, що ФРС залишить базову ставку незмінною на засіданні в березні. Імовірність зниження ставки принаймні на 25 базисних пунктів у червні з поточного рівня в 5,25-5,5% трейдери оцінюють у 63,6%, за даними CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс напередодні заявив, що американський ЦБ ще не досяг цілей щодо інфляції.

"Хоча ми бачимо величезний прогрес, шлях до нашої мети ще не закінчено, і я зосереджений на тому, щоб ми успішно завершили цю місію", - сказав Вільямс, слова якого наводить Market Watch.

Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз у середу дала зрозуміти, що хотіла б бачити більш повсюдне сповільнення інфляції в США, перш ніж розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики.

Статдані з Франції, опубліковані в четвер, показали, що інфляція в країні продовжує послаблюватися, але трохи повільніше, ніж очікує ринок.

Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в лютому збільшилися на 3,1% у річному вираженні, повідомило французьке Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані.

Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у січні й була мінімальною з вересня 2021 року. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, припускав ще більш значне ослаблення - до 3%.

О 15:00 EET будуть оприлюднені попередні дані про динаміку споживчих цін у Німеччині за лютий.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1951 юаня проти 7,1976 юаня на закриття попередніх торгів.