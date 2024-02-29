Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає відносно єни
14:27 29.02.2024 |
Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.
Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0832 порівняно з $1,0840 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2648 проти $1,2663 за підсумками торгів у середу.
Курс долара в парі з єною опустилася до 150,06 єни проти 150,68 єни напередодні.
У центрі уваги ринку в четвер - звіт Мінторгу США про доходи і витрати американців за січень, який містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Ринок чекає уповільнення темпів зростання цього індикатора до 2,4% з 2,6% у грудні.
Сигнали стійкості інфляції в США змусили трейдерів переглянути прогнози щодо траєкторії зниження базової процентної ставки Федрезервом.
Наразі трейдери майже на 100% впевнені в тому, що ФРС залишить базову ставку незмінною на засіданні в березні. Імовірність зниження ставки принаймні на 25 базисних пунктів у червні з поточного рівня в 5,25-5,5% трейдери оцінюють у 63,6%, за даними CME FedWatch.
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс напередодні заявив, що американський ЦБ ще не досяг цілей щодо інфляції.
"Хоча ми бачимо величезний прогрес, шлях до нашої мети ще не закінчено, і я зосереджений на тому, щоб ми успішно завершили цю місію", - сказав Вільямс, слова якого наводить Market Watch.
Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз у середу дала зрозуміти, що хотіла б бачити більш повсюдне сповільнення інфляції в США, перш ніж розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики.
Статдані з Франції, опубліковані в четвер, показали, що інфляція в країні продовжує послаблюватися, але трохи повільніше, ніж очікує ринок.
Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в лютому збільшилися на 3,1% у річному вираженні, повідомило французьке Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані.
Інфляція сповільнилася порівняно з 3,4% у січні й була мінімальною з вересня 2021 року. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, припускав ще більш значне ослаблення - до 3%.
О 15:00 EET будуть оприлюднені попередні дані про динаміку споживчих цін у Німеччині за лютий.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1951 юаня проти 7,1976 юаня на закриття попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після вторгнення РФ зросла з 42% до 67% - дослідження
|Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає відносно єни
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,0562 грн/$1
|Європейські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.02.24
|Ставки за депозитами у березні можуть зрости до 17% річних - експерт
Бізнес
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток