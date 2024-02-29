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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,0562 грн/$1
13:14 29.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 29 лютого 2024 року.
|Показник
|28.02.2024
|29.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.2384
|38.0562
|-0.48
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 29 лютого - 38,2077 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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