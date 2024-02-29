Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 18:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США
12:09 29.02.2024 |
Європейські акції відкрилися в четвер невеликим зростанням, чому сприяло зростання акцій сировинних компаній, тоді як інвестори готуються до ключових даних щодо інфляції в США, щоб оцінити перспективи глобального зниження процентних ставок.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 о 10:20 EET виріс на 0,2%, тоді як базовий німецький індекс DAX досяг ще одного рекордного максимуму, піднявшись на 0,2%.
Увага інвесторів буде зосереджена на кращому показнику споживчих цін Федеральної резервної системи США - даних про особисті споживчі витрати (PCE) за січень - поряд з даними індексу споживчих цін (CPI) у Німеччині напередодні даних щодо інфляції в єврозоні, які вийдуть у п'ятницю.
Дані PCE у США та індекс споживчих цін у Німеччині будуть опубліковані сьогодні.
Британська CRH прогнозує зростання основного прибутку у 2024 році після досягнення цільового показника прибутку на 2023 рік. Акції виробника будівельних матеріалів перевищили зростання індексу STOXX 600, піднявшись на 5,6%.
Акції Beiersdorf впали на 3,8% після того, як виробник Nivea прогнозував уповільнення зростання органічного продажу в 2024 році після збільшення органічного продажу на 10,8% минулого року.
Акції німецького виробника інструментів для виробництва мікросхем Aixtron впали на 17,2% до нижньої точки індексу STOXX 600, незважаючи на прогноз подальшого зростання виторгу у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Буданов натякнув на прорахунки в роботі Залужного
|ЄC остаточно схвалив програму для України на 50 млрд євро
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка позичальників мікрокредитів до зарплати після вторгнення РФ зросла з 42% до 67% - дослідження
|Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, дешевшає відносно єни
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,0562 грн/$1
|Європейські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.02.24
|Ставки за депозитами у березні можуть зрости до 17% річних - експерт
Бізнес
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток