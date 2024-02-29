Європейські акції зростають напередодні даних щодо інфляції в США

Європейські акції відкрилися в четвер невеликим зростанням, чому сприяло зростання акцій сировинних компаній, тоді як інвестори готуються до ключових даних щодо інфляції в США, щоб оцінити перспективи глобального зниження процентних ставок.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 о 10:20 EET виріс на 0,2%, тоді як базовий німецький індекс DAX досяг ще одного рекордного максимуму, піднявшись на 0,2%.

Увага інвесторів буде зосереджена на кращому показнику споживчих цін Федеральної резервної системи США - даних про особисті споживчі витрати (PCE) за січень - поряд з даними індексу споживчих цін (CPI) у Німеччині напередодні даних щодо інфляції в єврозоні, які вийдуть у п'ятницю.

Дані PCE у США та індекс споживчих цін у Німеччині будуть опубліковані сьогодні.

Британська CRH прогнозує зростання основного прибутку у 2024 році після досягнення цільового показника прибутку на 2023 рік. Акції виробника будівельних матеріалів перевищили зростання індексу STOXX 600, піднявшись на 5,6%.

Акції Beiersdorf впали на 3,8% після того, як виробник Nivea прогнозував уповільнення зростання органічного продажу в 2024 році після збільшення органічного продажу на 10,8% минулого року.

Акції німецького виробника інструментів для виробництва мікросхем Aixtron впали на 17,2% до нижньої точки індексу STOXX 600, незважаючи на прогноз подальшого зростання виторгу у 2024 році.