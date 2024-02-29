Ставки за депозитами у березні можуть зрости до 17% річних - експерт

У березні ставки за акційними гривневими депозитами, залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягнути 17% річних.

Такий прогноз дав у коментарі Укрінформу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв.

За словами експерта, до кінця березня розмір облікової ставки НБУ, як і ставки за 3-місячними депозитами, скоріше за все залишаться без змін: 15% і 19% відповідно. Це означає, що в сегменті гривневих вкладів спостерігатимуться дві паралельні тенденції.

«Перша - «стагнація» ставок: з кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянули дохідність гривневих вкладів, а тому їхні умови майже не зміняться. Приміром, середня дохідність депозитів терміном на 3-6 місяців становитиме 13,5% річних, а терміном від 9 місяців до 1 року - 12,5-13%», - каже експерт.

Друга тенденція, за його словами, це посилення "депозитної конкуренції" між банками: люди намагатимуться знайти найбільш привабливі умови для заощаджень. Саме тому, на думку фахівця, на ринку можуть з'являтися нові депозитні продукти або ж почнуть діяти нові привабливі короткострокові депозитні акції з підвищеними відсотками (в середньому до 15,5-17% річних).

"Навряд чи збільшення дохідності за депозитами у березні матиме системний або ж довгостроковий характер: скоріше за все, ці "покращені" депозити будуть точковими, націленими саме на збільшення депозитних портфелів банків", - вважає Замотаєв.

При цьому рівень "чистого" прибутку за гривневими вкладами, що враховує інфляцію та необхідні банківські комісії за оформлення, збережеться в діапазоні 5-6%, що стимулюватиме громадян до відкриття нових вкладів.

"Наразі саме гривневі вклади є найбільш привабливим, зрозумілим і простим способом отримання пасивного прибутку, який майже втричі перевищує прибуток за вкладами у валюті", - констатував експерт.

Він також прогнозує, що інерційний період поступового зниження ставок за валютними депозитами у березні триватиме.

Як повідомлялося, минулого року, за даними Національного банку, в Україні тривало зростання гривневих накопичень фізичних осіб на рахунках банків: на 7,3% за IV квартал та на 20,5% за рік. Лише населення зберігає на депозитах у банках понад 250 мільярдів гривень.