Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ставки за депозитами у березні можуть зрости до 17% річних - експерт

10:45 29.02.2024 |

Фінанси

 

У березні ставки за акційними гривневими депозитами, залежно від терміну розміщення коштів, можуть досягнути 17% річних.

Такий прогноз дав у коментарі Укрінформу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв.

За словами експерта, до кінця березня розмір облікової ставки НБУ, як і ставки за 3-місячними депозитами, скоріше за все залишаться без змін: 15% і 19% відповідно. Це означає, що в сегменті гривневих вкладів спостерігатимуться дві паралельні тенденції.

«Перша - «стагнація» ставок: з кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянули дохідність гривневих вкладів, а тому їхні умови майже не зміняться. Приміром, середня дохідність депозитів терміном на 3-6 місяців становитиме 13,5% річних, а терміном від 9 місяців до 1 року - 12,5-13%», - каже експерт.

Друга тенденція, за його словами, це посилення "депозитної конкуренції" між банками: люди намагатимуться знайти найбільш привабливі умови для заощаджень. Саме тому, на думку фахівця, на ринку можуть з'являтися нові депозитні продукти або ж почнуть діяти нові привабливі короткострокові депозитні акції з підвищеними відсотками (в середньому до 15,5-17% річних).

"Навряд чи збільшення дохідності за депозитами у березні матиме системний або ж довгостроковий характер: скоріше за все, ці "покращені" депозити будуть точковими, націленими саме на збільшення депозитних портфелів банків", - вважає Замотаєв.

При цьому рівень "чистого" прибутку за гривневими вкладами, що враховує інфляцію та необхідні банківські комісії за оформлення, збережеться в діапазоні 5-6%, що стимулюватиме громадян до відкриття нових вкладів.

"Наразі саме гривневі вклади є найбільш привабливим, зрозумілим і простим способом отримання пасивного прибутку, який майже втричі перевищує прибуток за вкладами у валюті", - констатував експерт.

Він також прогнозує, що інерційний період поступового зниження ставок за валютними депозитами у березні триватиме.

Як повідомлялося, минулого року, за даними Національного банку, в Україні тривало зростання гривневих накопичень фізичних осіб на рахунках банків: на 7,3% за IV квартал та на 20,5% за рік. Лише населення зберігає на депозитах у банках понад 250 мільярдів гривень.
Ключові теги: депозит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0642  0,06 0,16 38,6038  0,08 0,20
EUR 41,2565  0,07 0,17 41,9950  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес