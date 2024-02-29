Азіатські акції падають перед сигналами щодо інфляції в США; Китай відновлюється

Більшість азіатських акцій у четвер рухалися в діапазоні від флета до мінімуму в очікуванні нових сигналів за процентними ставками в США, тоді як китайські ринки відновилися після важких втрат на попередній сесії.

Регіональні ринки слідують у фарватері Волл-стріт, тоді як ф'ючерси на акції США впали на азіатських торгах, оскільки кілька представників Федеральної резервної системи також попередили, що центральний банк має набагато більше роботи зі зниження інфляції.

Їхні коментарі викликали ще більшу тривогу на ринках напередодні даних індексу цін PCE - ключового показника інфляції ФРС, які мають бути опубліковані сьогодні. Очікується, що дані підтвердять, що інфляція у США у січні залишалася стабільною.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4%, у той час як ширший індекс TOPIX втратив 0,3%, оскільки обидва індекси продовжили падіння з рекордних максимумів, досягнутих цього тижня.

Пакет економічних показників, опублікованих у четвер, презентував неоднозначну картину японської економіки. Хоча роздрібний продаж у січні зріс більше, ніж очікувалося, промислове виробництво скоротилося набагато сильніше, ніж очікувалося.

Дані з'явилися на тлі невизначеності, що зростає, щодо того, коли Банк Японії планує почати підвищувати відсоткові ставки. Вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції, опубліковані раніше цього тижня, посилили ставки на те, що Банк Японії зможе скасувати режим негативних процентних ставок вже у квітні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,8% і 0,9% відповідно, після падіння більш ніж на 1% кожен на попередній сесії через побоювання з приводу кризи на ринку нерухомості. Побоювання виникли після того, як кредитор Country Garden Holdings Company Ltd звернувся до забудовника, який перебуває у бойовій готовності, з клопотанням про ліквідацію.

Зростання у четвер було обумовлено обіцянкою регулятора безпеки Китаю ще більше посилити свій вплив на ринку деривативів, щоб підвищити довіру інвесторів. Останніми тижнями регулятор ввів низку нових обмежень, включаючи обмеження коротких продажів, щоб допомогти стимулювати місцеві ринки.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,2%, причому зростання було обмежено після того, як дані щодо ВВП у середу показали, що в четвертому кварталі економіка зростала трохи менше, ніж очікувалося.

В даний час основна увага приділяється ключовим даним китайського індексу менеджерів із закупівель за лютий, які мають вийти цієї п'ятниці, і які, як очікується, дадуть більше сигналів про потенційне відновлення економіки в країні.

Ширші азіатські ринки рухалися в діапазоні від флету до мінімуму. Австралійський індекс ASX 200 не змінився після того, як дані показали, що роздрібні продажі в січні зросли менше, ніж очікувалося, на тлі тиску з боку високої інфляції і процентних ставок.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5% на тлі деякої фіксації прибутку після сильного зростання попередньої сесії, особливо в акціях виробників мікросхем.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на нейтральне відкриття після того, як у середу індекс упав більш ніж на 1% внаслідок важкої фіксації прибутку.

Індійські інвестори також були сполошені напередодні виходу ключових даних із ВВП пізніше у четвер, які, як очікується, продемонструють деяку стриманість.