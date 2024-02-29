Долар готується до даних щодо інфляції в США, єна зростає на коментарях Банку Японії

У четвер долар США зміцнився напередодні даних стосовно інфляції в США, які можуть спотворити перспективи відсоткових ставок, тоді як єна знайшла свою опору після коментарів представника Банку Японії, які натякнули на необхідність виходу із надм'якої політики.

Єна опинилася під тиском, тому що інвестори бачать, що короткострокові ставки в Японії близькі до нуля, а відсоткові ставки в США та Європі стійко високі, що стимулює продаж японської валюти з метою отримання вищого прибутку майже скрізь.

Єна в лютому впала на 2% до долара і на 2,7% до євро, що стало найбільшим щомісячним падінням до єдиної валюти з червня минулого року, внаслідок чого вона впала до тримісячного мінімуму.

У четвер єна зміцнилася на 0,60% до 149,77 за долар після того, як член правління Банку Японії Хадзіме Таката заявив, що центральний банк має розглянути можливість перегляду своєї надм'якої грошово-кредитної політики, включаючи вихід із негативних відсоткових ставок та контролю над прибутковістю облігацій.

"Ринки були налаштовані миролюбно щодо термінів рішення Банку Японії... Зауваження Такати повинні зміцнити впевненість у тому, що не слід виключати раніше, ніж очікувалося, підвищення ставки на березневому засіданні", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

«Оскільки короткі позиції по єні знаходяться на рекордно високому рівні, розгортання коротких позицій має призвести до того, що ведмеді по єні побіжать у пошуках укриття».

На початку сесії єна впала до 150,68 за долар, що ще ближче до найнижчого рівня жовтня у 151,74 і дуже близько до цін, які викликали державне втручання у 2022 році.

Головний валютний дипломат Японії Масато Канда, виступаючи в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G20 у Сан-Паулу, нагадав трейдерам, що уряд стежить за рухом валюти "з сильним відчуттям терміновості" і готовий відреагувати.

Новозеландський долар зазнав втрат на бетах на те, що підвищення ставок у країні завершилося. Востаннє він вагався на рівні $0,6104, впавши на 1,2% до долара після того, як центральний банк зберіг ставки і здивував ринки зниженням свого прогнозу ставок.

"Загальний висновок Резервного банку Нової Зеландії полягає в тому, що ризик подальшого підвищення ставок зменшився, що підтверджує нашу думку про те, що (готівкова ставка) досягла піку в цьому поточному циклі", - сказала економіст UOB Сью Енн Лі.

Ключовий показник інфляції Федеральної резервної системи - базовий індекс цін особистих споживчих витрат (PCE) - буде опублікований пізніше у четвер, і прогнози передбачають зростання на 0,4%.

Ще нещодавно інвестори сподівалися на зростання лише на 0,2%, але високі показники споживчих цін та цін виробників припускають, що ризик зростання сягає 0,5%.

«Сильніший, ніж очікувалося, дефлятор PCE може змусити ринки ще більше знизити ціни у зв'язку з травневим зниженням ставок, що підтримає долар США», - сказала валютний стратег Банку Співдружності Австралії Крістіна Кліфтон.

Ринки оцінюють можливість пом'якшення ставки ФРС у травні приблизно у 20% і перенесли можливі терміни зниження ставки на червень. Ф'ючерси припускають трохи більше трьох скорочень на 25 базисних пунктів цього року порівняно з п'ятьма на початку місяця.

У лютому австралійський долар впав на 1,1% через падіння цін на залізняк, основний експортний товар Австралії, і очікувань того, що ставки більше не зростатимуть.

Цього місяця євро в цілому стабільний по відношенню до долара, оскільки очікування зниження ставок у Європі знизилися разом з очікуваннями в США. Востаннє євро залишався стабільним на рівні $1,0834. Востаннє фунт стерлінгів приніс 1,2669 дол.

Індекс долара США практично не змінився і становив 103,86.