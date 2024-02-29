Індекси Волл-стріт знизилися напередодні публікації даних щодо інфляції

У середу фондові індекси США закрилися невеликим зниженням за день до ключового показника інфляції, який може сильно вплинути на очікування щодо термінів зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Індекс цін особистих споживчих витрат (PCE), ключовий індикатор інфляції ФРС, як очікується, покаже, що у січні ціни зросли на 0,3% у місячному вимірі.

Акції щосили намагалися зберегти висхідний імпульс в останні дні, після тривалого ралі, що досяг піку минулого тижня через ентузіазм з приводу потенціалу штучного інтелекту (ШІ), що підігрівається квартальним прибутком Nvidia.

Свідчення стійкої інфляції у недавніх даних за споживчими та виробничими цінами, стійка економіка США та коментарі деяких представників ФРС змусили ринок знизити очікування першого зниження ставок ФРС з березня до червня.

«Тепер, коли ці каталізатори прибутку залишилися позаду нас, у дзеркалі заднього виду, може виникнути деяке пом'якшення, оскільки тепер ринку доводиться контролювати траєкторію інфляції та реакцію Федеральної резервної системи, чи то риторика чи політика «вищі у довгостроковій перспективі», сказав Кіт Бьюкенен, старший портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті.

«Будь-який вогник або симптом відновлення інфляції або в цілому інфляції безперечно будуть досить жорстко сприйняті ринками».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 23,39 пунктів, або 0,06%, до 38 949,02, індекс S&P 500 втратив 8,42 пунктів, або 0,17%, до 5 069,76, а індекс Nasdaq Composite втратив 87 , 56 пункту, або 0,55%, до 15 947,74.

Дані в середу підтвердили, що в четвертому кварталі економіка США зростала впевненими темпами завдяки високим споживчим витратам, але, схоже, на початку 2024 року вона трохи сповільнилася.

Поряд із даними PCE, цього тижня вийдуть звіти щодо щотижневих первинних заявок на допомогу з безробіття та виробничої активності, які також допоможуть оцінити силу економіки та динаміку процентних ставок.

Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллінз заявила в середу, що ФРС має «витратити час» на оцінку даних, перш ніж вносити будь-які зміни до політики, щоб бути впевненим у виконанні обох вимог центрального банку щодо максимальної зайнятості та цінової стабільності.

Крім того, президент Федеральної резервної системи Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що, незважаючи на те, що ще належить пройти певний шлях для досягнення цільового показника інфляції ФРС у 2%, відкривається можливість зниження цього року в залежності від того, які дані надійдуть.

Акції UnitedHealth впали на 2,95%, що стало найбільшим гальмом для індексу Dow і одним з найбільших в індексі S&P 500 після того, як у вівторок з'явилося повідомлення про те, що Міністерство юстиції США розпочало антимонопольне розслідування щодо медичного конгломерату.

Акції постачальника напівпровідникового обладнання Applied Materials втратили 2,62% на новинах про те, що в лютому він отримав повістку до суду Комісії з цінних паперів та бірж США.

Акції Beyond Meat підскочили на 30,72%, оскільки виробник рослинного м'яса зробив ставку на підвищення цін і різке скорочення витрат, щоб поліпшити свій прибуток, що похитнувся.

Котирування найбільших криптовалютних компаній Coinbase Global зросли на 0,7%, а аналогічний Marathon Digital закрився на 2,38% вище, але обидві компанії завершили торги значно нижчими за свої попередні максимуми, оскільки біткойн зріс майже до $64 000, перш ніж знизити зростання.

На NYSE падаючі акції перевищували за чисельністю зростаючі у співвідношенні 1,21 до 1, а на Nasdaq падають емітенти перевищували за чисельністю зростання у співвідношенні 1,72 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 67 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму. Nasdaq зафіксував 173 нових максимуми та 95 нових мінімумів.