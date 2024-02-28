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АНАЛІТИКА

Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON

17:32 28.02.2024 |

Фінанси, Новини IT

 

Павло Дуров анонсував суттєві зміни в роботі сервісу Telegram Ads, за допомогою реклами з якого власники Telegram-каналів можуть мати монетизацію. Проте лише у пов'язаній з платформою криптовалюті Toncoin.

За його словами з наступного місяця рекламна платформа Telegram Ads буде офіційно відкрита для всіх рекламодавців майже у ста нових країнах. Власники телеграм-каналів отримуватимуть 50% від того, що Telegram заробить від показу реклами в їхніх каналах. А для виплат буде використовуватись виключно блокчейн TON та токен Toncoin.

Повний текст посту Дурова:

🤑 Наступного місяця власники каналів у Telegram можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу.

Щомісяця канали в Telegram генерують 1 трильйон переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads - інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності.

У березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні нових країн. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% від будь-якого доходу, який Telegram отримує від показу реклами в їхніх каналах.

Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі та виведення коштів за рекламу, ми будемо використовувати виключно блокчейн TON. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу і ділитися доходами з власниками каналів у Toncoin. Це створить замкнене коло, в якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої Toncoin, або реінвестувати їх у просування та модернізацію своїх каналів.


Telegram запускає монетизацію каналів — власники отримуватимуть 50% від рекламних доходів. Виключно у криптовалюті TON
За матеріалами: ITC.ua
 

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