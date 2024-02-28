Долар США зміцнюється щодо основних валют, ринок очікує статданих зі США

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Пара євро/долар за даними на 13:50 кч торгується на рівні $1,0816 порівняно з $1,0846 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2652 з $1,2684 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара в парі з єною становить 150,63 єни проти 150,51 єни напередодні.

У центрі уваги ринку в середу переглянуті дані Міністерства торгівлі США про динаміку ВВП країни в четвертому кварталі. Попередні дані за минулий квартал, опубліковані в січні, показали зростання американської економіки в жовтні-грудні на 3,3% у перерахунку на річні темпи. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає, що первісну оцінку буде підтверджено.

У четвер вийде звіт Мінторгу США про доходи і витрати американців за січень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Ринок чекає на уповільнення темпів зростання цього індикатора до 2,4% у річному виразі з 2,6% у грудні.

Сигнали стійкості інфляції в США змусили трейдерів переглянути прогнози щодо траєкторії зниження базової процентної ставки Федрезервом. Наразі вони майже на 100% упевнені, що ФРС залишить базову ставку незмінною на засіданні в березні, зазначає Market Watch. Імовірність зниження ставки принаймні на 25 базисних пунктів у червні трейдери оцінюють у 57,3%, за даними CME FedWatch.

У четвер також буде оприлюднено дані щодо інфляції у Франції та Німеччині за лютий, а в п'ятницю - звіт статистичного управління Євросоюзу про динаміку цін у єврозоні загалом. Ці дані можуть допомогти трейдерам у прогнозуванні подальших дій Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Наразі ринок чекає на зниження ключових процентних ставок європейським ЦБ загалом на 90 базисних пунктів (б. п.) цього року, тоді як на початку лютого прогнозував їх зменшення на 150 б. п., тобто припускав, що ставки буде опущено шість разів по 25 б. п.