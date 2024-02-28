Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,2384 грн/$1
12:57 28.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 28 лютого 2024 року.
|Показник
|27.02.2024
|28.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.4437
|38.2384
|-0.53
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 28 лютого - 38,4249 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється щодо основних валют, ринок очікує статданих зі США
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,2384 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; інвестори очікують на дані щодо інфляції
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.02.24
|Ціни на золото знизилися, оскільки побоювання щодо процентних ставок утримують трейдерів осторонь
|Азіатські акції знизилися, оскільки занепокоєння щодо процентних ставок зберігається; Японія падає з рекордних максимумів
|Долар непорушний в очікуванні індексу PCE, ківі падає, оскільки РБНЗ зберігає ставки
Бізнес
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами