Європейські акції різноспрямовані; інвестори очікують на дані щодо інфляції

У середу європейські фондові ринки торгуються різноспрямовано, але торгові діапазони залишалися вузькими, оскільки інвестори цього тижня з побоюванням чекають на нові тести інфляції.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався вгору на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%.

На фондових ринках по всьому світу запанувало деяке затишшя, і Європа не є винятком, оскільки інвестори чекають на наступні дані щодо інфляції, які підкажуть про перспективи ставок у США та Європі.

У п'ятницю єврозона опублікує індекс споживчих цін за лютий, а звіти з Німеччини, Франції та Іспанії вийдуть у четвер перед основним релізом.

Що стосується інших показників, ключовий показник витрат на особисте споживання для Федеральної резервної системи США має бути опублікований у четвер, і, за прогнозами, у січні він зросте на 0,4% порівняно з попереднім місяцем.

Чиновники ФРС застерігають від очікувань скорого зниження ставок, оскільки інфляція залишається стійкою, тоді як останні публікації економічних даних показали, що економіка США залишається міцною. Це спонукало інвесторів відкласти бети на зниження ставок ФРС до кінця року.

Резервний банк Нової Зеландії зробив сюрприз: хоча центральний банк зберіг процентну ставку на стабільному рівні 5,5%, він також знизив прогнозовану траєкторію політики щодо майбутніх ставок.

У корпоративному секторі, акції Reckitt Benckiser впали на 8% після того, як гігант споживчих товарів не виправдав очікуваних показників чистого продажу в четвертому кварталі, пославшись на зниження продажів продукції в сезон застуд та грипу.

Акції Aston Martin зросли на 6% після того, як річні збитки виробника розкішних автомобілів скоротилися більш ніж удвічі в 2023 році, що виявилося меншим за очікування ринку, після того як відпускні ціни досягли рекордного рівня.

Акції Vodafone зросли на 2% після того, як британський телекомунікаційний гігант заявив, що зараз веде ексклюзивні переговори із Swisscom про продаж свого італійського підрозділу.