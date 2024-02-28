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Долар непорушний в очікуванні індексу PCE, ківі падає, оскільки РБНЗ зберігає ставки

08:25 28.02.2024 |

Фінанси

 

Долар США залишався стабільним, оскільки трейдери проігнорували дані про промислові товари та чекають на ключовий показник інфляції для Федеральної резервної системи, щоб отримати підказки про те, коли центральний банк США може почати знижувати відсоткові ставки.

Тим часом Резервний банк Нової Зеландії (RBNZ) зберіг ставку на стабільному рівні і опублікував коментар, який був розцінений як «голубиний», внаслідок чого ківі впав до більш ніж тижневого мінімуму.

У Бюро перепису населення Міністерства торгівлі повідомило, що замовлення на товари тривалого користування минулого місяця впали на 6,1%, перевищивши прогноз економістів, опитаних агентством Reuters, у 4,5%.

Дані, схоже, не зацікавили ринок, оскільки вся увага зосереджена на базовому індексі цін на особисте споживання (PCE) США, що вийде у четвер. Прогнозується зростання на 0,4%.

Ринки значною мірою передбачили зниження ставок на березневому та травневому засіданнях ФРС, як показав CME FedWatch Tool, після сильних даних про споживчі ціни та ціни виробників у США. Імовірність зниження у червні становить близько 51%.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика аналогів, вагався в районі 103,84.

Оскільки ринкові очікування тісно пов'язані з останніми прогнозами і коментарями ФРС, трейдери відреагують лише в тому випадку, якщо побачать перелом тренду в даних першого рівня, особливо в будь-яких, хто «натякає на слабкість зростання», сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії Saxo.

«Тим часом основну увагу буде зосереджено за межами США, зокрема, на сьогоднішньому засіданні РБНЗ чи інфляції в єврозоні у п'ятницю, щоб відновити певний рівень волатильності на валютних ринках».

Центральний банк Нової Зеландії в середу зберіг ставку на рівні 5,5%, внаслідок чого ківі впав на 0,71% до більш ніж тижневого мінімуму $0,61260.

"РБНЗ не тільки кинув виклик "яструбам", а й випустив голубів", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

"В останні дні бети на зростання ставок були знижені, але все ще явно були деякі очікування яструбиного ухилу в заяві, враховуючи негайну реакцію новозеландського долара".

Австралійський долар впав на 0,08% до $0,65380, оскільки гравці ринку засвоїли м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо щомісячних споживчих цін на внутрішньому ринку.

Дані показали, що річний темп інфляції в січні становив 3,4%, не змінившись порівняно з груднем і виявився нижчим за ринкові прогнози на рівні 3,6%.

Хоча інфляція залишається вищою за цільовий показник Резервного банку Австралії (РБА) в 2-3%, "це досить близько, щоб очікувати, що РБА збереже ставки на стабільному рівні - незважаючи на яструбиний ухил, який вони вирішили зберегти на своєму недавньому засіданні", - сказав Сімпсон.

Євро консолідувався, оскільки Європа очікуває своїх власних звітів щодо інфляції, а Німеччина, Франція та Іспанія планують опублікувати дані про ціни в четвер, перед даними єврозони, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Євро практично не змінився по відношенню до долара США і становив $1,0842.

Єна трималася на позначці 150,43 за долар після зміцнення до 150,08 до долара США за ніч після того, як дані щодо інфляції у вівторок показали, що базова споживча інфляція в Японії перевищила прогнози.
За матеріалами: investing.com
 

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