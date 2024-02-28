Акції взяли паузу напередодні виходу ключових даних щодо інфляції

У вівторок фондові індекси США закрилися практично без змін напередодні інфляції та інших економічних даних, які можуть пролити світло на можливі терміни зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

У міру того, як сезон корпоративних звітів добігає кінця, інвестори переорієнтувалися на економічні дані та ймовірну динаміку ставок у США. Акції протягом кількох тижнів перебували в запеклому ралі, багато в чому викликаному ентузіазмом щодо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, які підняли S&P 500 та промислові індекси Dow Jones до рекордних рівнів, тоді як Nasdaq залишився на порозі нового максимуму.

Оскільки черговий звіт про зайнятість вийде не раніше наступного тижня, у центрі уваги січневий індекс цін споживчих витрат (PCE), що вийде у четвер, ключовий індикатор інфляції ФРС.

Якщо показання PCE нагадуватимуть нещодавні показники інфляції споживчих цін і цін виробників, це може змусити ФРС утримувати ставки на поточних рівнях довше, ніж очікує ринок.

У понеділок президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід у своїй дебютній промові про політику дав зрозуміти, що він, як і раніше, зосереджений на загрозі високій інфляції і не поспішає знижувати ставки.

Крім того, голова ФРС Мішель Боуман у вівторок заявила, що не поспішає знижувати ставки з огляду на ризики зростання інфляції, які можуть зупинити прогрес або навіть спричинити відновлення цінового тиску.

"Це було круто, таке відчуття, що воно явно трохи розтягнуте", - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors у Бока-Ратон, Флорида.

"Ринок принаймні починає пристосовуватися до того факту, що вони не отримають того, що хочуть, і тому він відкочується... Ви побачите, що він швидко зникне, якщо число PCE вийде, як очікувалося, або спекотніше, ніж очікувалося".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 96,82 пунктів, або 0,25%, до 38 972,41. Індекс S&P 500 додав 8,65 пунктів, або 0,17%, до 5 078,18, а індекс Nasdaq Composite зріс на 59,05 пунктів, або 0,37%, до 16 035,30.

Очікування зниження ставки ФРС як мінімум на 25 базисних пунктів (б.п.) на червневому засіданні становлять 59,1% порівняно з майже повною впевненістю наприкінці січня, згідно з CME FedWatch tool.

Інші дані, які мають з'явитися цього тижня та які можуть допомогти сформувати очікування від ФРС, включають другу оцінку валового внутрішнього продукту, заявок на допомогу з безробіття та виробничу активність.

Споживча довіра у США знизилася у лютому після тримісячного зростання, а замовлення на товари тривалого користування у США впали у січні більше, ніж очікувалося, як показали дані у вівторок.

Акції отримали деяку підтримку з боку Apple, яка компенсувала попереднє зниження і закрилася зростанням на 0,81% після того, як агентство Bloomberg News повідомило, що виробник iPhone скасував роботу над своїм електромобілем, перевівши частину співробітників на проект штучного інтелекту.

Акції UnitedHealth впали незадовго до закриття торгів і закрилися зниженням на 2,27%, що стало найбільшим гальмом для індексу Dow після того, як WSJ повідомила, що Міністерство юстиції США розпочало антимонопольне розслідування щодо компанії.

Акції Viking Therapeutics зросли на 121,02% після того, як її експериментальний препарат для лікування ожиріння допоміг пацієнтам досягти «значної» втрати ваги у проміжному дослідженні.

У свою чергу акції Amgen, яка також розробляє препарат для зниження ваги, втратили 2,75%.

На NYSE число зростаючих емітентів перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,45 до 1, а на Nasdaq число зростаючих акцій перевищувало кількість тих, що знижуються приблизно у співвідношенні 1,6 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 46 нових 52-тижневих максимумів і не виявив нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 253 нових максимуми та 66 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,21 мільярда акцій порівняно із середнім показником 11,71 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.