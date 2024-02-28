ЄБРР покриє до 50% ризику за новими кредитами Укргазбанку на EUR50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) візьме на себе до 50% кредитного ризику за знову виданими кредитами державного Укргазбанку (Київ) на загальну суму в еквіваленті EUR50 млн.

Згідно з інформацією ЄБРР на його сайті, рада його директорів схвалила в лютому цей нефінансовий інструмент розподілу портфельних ризиків.

Зазначається, що гарантійне фінансування надаватиметься двома рівними траншами, другий з яких є незарезервованим.

Проєкт включатиме в себе субліміт за програмою "Конкурентоспроможність МСП у країнах Східного партнерства Європейського Союзу (ЄС)" (EaP SMEC), розмір якого становитиме до EUR10 млн, або 20% портфеля, який покривається. Кошти призначаються для фінансування довгострокових капітальних інвестицій мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), що модернізують свої технології та обладнання до рівня стандартів ЄС, зокрема інвестицій у стійкі та "зелені" технології (щонайменше 70% субліміту EaP SMEC), що забезпечать підвищення конкурентоспроможності цих підприємств. Субпозичальники, які відповідатимуть вимогам, також отримають технічну допомогу, фінансовану ЄС, і грантову підтримку у формі інвестиційних стимулів після завершення їхніх інвестиційних проєктів.

Загальна сума фінансування ЄБРР становить EUR12,5 млн.

Як зазначено в повідомленні ЄБРР, механізм переважно використовуватимуть для підтримки кредитування українських приватних компаній, що працюють у первинному та вторинному сільському господарстві, а також інших критичних галузях, таких як харчова промисловість, роздрібна торгівля та логістика.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2024 року Укргазбанк за розміром активів посідав 5-те місце (190,28 млрд грн) серед 63 банків у країні. Укргазбанк є універсальним банком, який має мережу з 221 відділення по всій країні і є одним із лідерів ринку "зеленого" і торгового фінансування, вказує ЄБРР. Держава в особі Міністерства фінансів контролює 94,9% акцій Укргазбанку.