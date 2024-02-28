Долар, як і раніше, стабільний до євро і фунта, прискорив зниження до єни

Курс долара слабо змінюється до євро і фунта стерлінгів вдень у вівторок і знижується в парі з єною.

Трейдери очікують даних про інфляцію в США і оцінюють заяви представників Федеральної резервної системи.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,07%.

Трейдери очікують січневого індексу споживчих цін (PCE Core), ключового індикатора інфляції для Федрезерву, який буде оприлюднено в четвер. Аналітики, яких опитало Trading Economics, прогнозують, що зростання індикатора в річному вираженні сповільнилося до 2,8% з 2,9% у грудні.

Крім того, у середу буде опубліковано переглянуту оцінку зростання ВВП США в четвертому кварталі, у четвер - попередню оцінку лютневої інфляції в Німеччині, у п'ятницю - попередні дані про зростання споживчих цін у єврозоні.

Тим часом голова Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід у своєму першому публічному виступі на цій посаді заявив, що боротьбу з інфляцією в Штатах ще не завершено. Він зазначив, що зниження загального показника багато в чому було спричинене падінням цін на енергоносії, проте ринок палива залишається волатильним, і ескалація конфлікту на Близькому Сході може чинити підвищувальний тиск на ціни.

Багато колег Шміда з керівництва ФРС висловили схожу думку останніми днями. Тепер ринок не сподівається на зниження ключової процентної ставки в березні і травні і вважає, що перше пом'якшення грошово-кредитної політики відбудеться в червні.

Пара євро/долар за даними на 13:57 кв торгується на рівні $1,0858 порівняно з $1,0854 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2686 проти $1,2685 за підсумками торгів у понеділок.

Вартість долара в парі з єною знижується приблизно на 0,3% і становить 150,33 єни порівняно зі 150,70 єни за підсумками попередньої сесії.