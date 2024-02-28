Обсяг 3-міс. ДС зріс на 4,9 млрд грн

Національний банк України (НБУ) на четвертому тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у 2024 році в п'ятницю, 23 лютого, продав ці папери на 31,65 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 26,76 млрд грн обсяг тримісячних депосертифікатів в обігу збільшився на 4,89 млрд грн - до 192,98 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників залишилася такою ж, як і минулого тендера, - 40.

Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 324,72 млрд грн до 403,42 млрд грн серед 54-60 банків.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 лютого до 10 березня становить 353,9 млрд грн, що на 19,98 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% і за кредитами рефінансування - з 22% до 21%, і зберіг ставки на такому рівні рішенням від 25 січня.

Раніше, у жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депосертифікати, посиливши доступ до них. З грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у тримісячні папери став виключно приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.

Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі тримісячних ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів з їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.