Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг 3-міс. ДС зріс на 4,9 млрд грн
13:13 27.02.2024 |
Національний банк України (НБУ) на четвертому тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у 2024 році в п'ятницю, 23 лютого, продав ці папери на 31,65 млрд грн.
Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 26,76 млрд грн обсяг тримісячних депосертифікатів в обігу збільшився на 4,89 млрд грн - до 192,98 млрд грн.
Зазначається, що кількість банків-учасників залишилася такою ж, як і минулого тендера, - 40.
Що стосується продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 324,72 млрд грн до 403,42 млрд грн серед 54-60 банків.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 лютого до 10 березня становить 353,9 млрд грн, що на 19,98 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% і за кредитами рефінансування - з 22% до 21%, і зберіг ставки на такому рівні рішенням від 25 січня.
Раніше, у жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депосертифікати, посиливши доступ до них. З грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у тримісячні папери став виключно приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.
Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі тримісячних ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів з їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Уряд ухвалив постанову, яка створює передумови для впровадження європейського е-гаманця
|Мінфін розмістив державні облігації на 11 мільярдів
|ЄБРР покриє до 50% ризику за новими кредитами Укргазбанку на EUR50 млн
|Долар, як і раніше, стабільний до євро і фунта, прискорив зниження до єни
|Обсяг 3-міс. ДС зріс на 4,9 млрд грн
|Активи Сатоші Накамото оцінили в понад $51 млрд
Бізнес
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
|Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року
|Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого