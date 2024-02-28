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АНАЛІТИКА

Активи Сатоші Накамото оцінили в понад $51 млрд

13:10 27.02.2024 |

Фінанси

 

На тлі зростання біткоїна до $57 000 передбачувані статки Сатоші Накамото перевищили $51 млрд. За останні два місяці його капітал збільшився на $9 млрд, повідомив криптоексперт Kashif Raza.

Активи Сатоші Накамото оцінили в понад $51 млрд

 

Анонімний розробник або група осіб під псевдонімом Сатоші Накамото вважається найбільшим власником біткоїна. Однак з'ясувати точну кількість монет на його гаманцях поки що не вдалося.

За даними аналітичної платформи Arkham, він володіє приблизно 1,1 млн BTC. Раніше з такою ж гіпотезою виступив експерт Серджіо Лернер. Тим часом, у Bitmex Research вважають, що засновник цифрового золота добув приблизно 700 000 BTC.

Таким чином, за різними оцінками, Сатоші Накамото володіє від $40 млрд до $62,7 млрд у біткоїнах. За цим показником розробник може претендувати на місце в топ-30 найбагатших людей світу, згідно з рейтингом Forbes.

Нагадаємо, 12 грудня 2010 року творець біткоїна залишив останнє публічне повідомлення на форумі Bitcoin Talk. Його особистість і місцезнаходження досі невідомі.

За наявною інформацією, після цього Накамото спілкувався з іншими членами команди, включно з Майком Гірном. Останній електронний лист, який приписують творцеві біткоїна, датовано 23 квітня 2011 року.

Тривалий час вважалося, що під особистістю Накамото ховався один із «батьків-засновників» біткоїна Хел Фінні, проте криптограф Джеймсон Лопп розвінчав цю теорію.

Також на роль Накамото претендує програміст Крейг Райт. Він не зміг пояснити розбіжності в наданих доказах у справі COPA. Деякі з них, як, наприклад, костюм ніндзя, зовсім не стосуються справи.

У лютому співзасновник хедж-фонду 3AC Су Чжу закликав спільноту припинити пошуки Сатоші Накамото.


Активи Сатоші Накамото оцінили в понад $51 млрд
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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