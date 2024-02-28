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АНАЛІТИКА

Ввезення готівкової валюти в Україну в січні-2024 досягло рекорду за десятиліття

12:58 27.02.2024 |

Фінанси

 

Ввезення готівкової валюти в Україну в січні 2024 року зросло до еквівалента $1 млрд 864 млн із $1 млрд 330 млн у грудні та $1 млрд 33,7 млн у листопаді, повідомив Національний банк України на своєму сайті.

Згідно з його даними, це є найвищим показником із лютого 2014 року, коли обсяг ввезення становив $3,2 млрд.

Згідно зі статистикою НБУ, левову частку займають долари США і євро, на які в січні припало відповідно 87,1% і 12,6% усієї ввезеної готівкової валюти.

Зокрема постачання доларів зросли з $778,6-813,8 млн у жовтні-листопаді до $1 млрд 113,5 млн у грудні та $1 млрд 623,3 млн у січні.

Ввезення євро поступово знижувалося протягом трьох місяців: із $268,8 млн у жовтні до $211,6 млн і $208 млн у листопаді-грудні, проте в січні зросло до $235 млн.

За даними НБУ, у січні завезення золота злегка знизилося - до $5,22 млн із $5,44 млн попереднього місяця, було зафіксовано незначні постачання фунтів стерлінгів ($508 тис.).

Як повідомлялося, НБУ з осені 2022 року поступово знімає обмеження на роботу готівкового ринку. Додаткові послаблення разом із відмовою від фіксованого офіційного курсу з 3 жовтня і переходом до режиму його контрольованої гнучкості призвели до скорочення спреду між курсами на готівковому і безготівковому ринках до 2% наприкінці минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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