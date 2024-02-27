Європейські фондові індекси зростають, єна зростає після даних щодо інфляції

Європейські фондові індекси трохи зросли на початку торгів у вівторок, оскільки ралі акцій сповільнилося, а інвестори зважили перспективи зниження ставок центральними банками напередодні виходу ключових даних щодо інфляції у США та Європі пізніше цього тижня.

Світові фондові ринки цього року зросли, чому сприяв ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту (ШІ) та очікування того, що великі центральні банки знизять ставки.

Індекс MSCI World Equity минулого тижня досягнув нових рекордних максимумів після квартального звіту виробника чіпів Nvidia.

Об 11:28 EET у вівторок він залишався стабільним, трохи нижче за максимуми минулого тижня, збільшившись лише на 0,1% за день.

Європейський індекс MSCI збільшився на 0,2%. Лондонські індекси FTSE 100 та STOXX 600 зросли менш ніж на 0,1%. Німецька DAX зросла на 0,4%.

У той час, як акції в останні місяці зростали, на ринках облігацій спостерігалося зростання прибутковості, оскільки інвестори відсунули свої очікування зниження ставок.

"Існує деяка розбіжність між тим, що бачать облігації, і тим, як поводяться акції", - сказав Хані Редха, глобальний портфельний менеджер з кількома активами в PineBridge.

«Коли ринок починає трохи насичуватись усім цим галасом навколо штучного інтелекту, він починає озиратися на всі боки і говорити: «О, де ж ті зниження ставок, яких ми очікували?» і починає розуміти, що фінансові умови будуть жорсткішими, і це може призвести до певної консолідації», - сказав він.

Ринки вже відсунули ймовірні терміни першого пом'якшення політики Федеральної резервної системи з травня на червень. Ф'ючерси припускають трохи більше трьох скорочень на чверть пункту цього року, порівняно з п'ятьма на початку місяця.

Індекс долара США протягом дня знизився на 0,1% до 103,7, а євро зріс на 0,1% до 1,08585 долара.

Прибутковість європейських державних облігацій здебільшого була трохи вищою: базова прибутковість 10-річних німецьких облігацій зросла менш ніж на один базисний пункт і становила 2,432%.

Японська єна зміцнилася по відношенню до долара, відновившись з тримісячного мінімуму до 150,23 після того, як базова споживча інфляція в Японії перевершила прогнози і залишилася на цільовому рівні центрального банку в 2%, що посилило очікування того, що центральний банк у квітні припинить негативні ставки.

Дані споживчої довіри в Німеччині, Франції та США вийдуть пізніше під час сесії, але важливішими для трейдерів є дані щодо інфляції, які мають вийти пізніше цього тижня.

Дані щодо інфляції за лютий у Франції та Німеччині будуть опубліковані у четвер, а щодо єврозони загалом - у п'ятницю.

У четвер буде опубліковано індекс цін споживчих витрат США за січень, який є ключовим показником інфляції ФРС.

Очікується, що ринки казначейських облігацій США також будуть під тиском з боку великих аукціонів казначейських облігацій на суму $127 млрд у вівторок і $42 млрд у середу.

"Окрім даних щодо інфляції та міцних даних про зростання, які призвели до підвищення прибутковості, існує також велика кількість казначейських облігацій, що надходять від Казначейства США з точки зору чистої емісії", - сказав Редха з PineBridge.

"Це має бути поглинене ринком і, як правило, призводить до підвищення прибутковості".