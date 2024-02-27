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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
За час дії воєнного стану підприємці отримали 47 тис. доступних кредитів на понад 189 млрд гривень
За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки - 298 кредитів на 0,6 млрд гривень.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 2858 кредитів на загальну суму 11,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 1958 кредитів на 5,4 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 47 тис. доступних кредитів на загальну суму 189 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 34 991 кредити на 95,7 млрд грн), з яких станом на 26 лютого поточного року:
- 14,16 млрд грн - на інвестиційні цілі;
- 8,84 млрд грн - як антикризові кредити;
- 3,72 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 36,54 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 57,74 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Усього з моменту старту Програми підписано 81 822 кредитні договори на загальну суму 278,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 55 958 договорів на 124,8 млрд гривень.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.
27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.
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