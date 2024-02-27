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За час дії воєнного стану підприємці отримали 47 тис. доступних кредитів на понад 189 млрд гривень

09:47 27.02.2024 |

Фінанси, Економіка

За час дії воєнного стану підприємці отримали 47 тис. доступних кредитів на понад 189 млрд гривень

 

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки - 298 кредитів на 0,6 млрд гривень.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 2858 кредитів на загальну суму 11,8 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 1958 кредитів на 5,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 47 тис. доступних кредитів на загальну суму 189 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 34 991 кредити на 95,7 млрд грн), з яких станом на 26 лютого поточного року:

- 14,16 млрд грн - на інвестиційні цілі;

- 8,84 млрд грн - як антикризові кредити;

- 3,72 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 36,54 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 57,74 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Усього з моменту старту Програми підписано 81 822 кредитні договори на загальну суму 278,7 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 55 958 договорів на 124,8 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

За час дії воєнного стану підприємці отримали 47 тис. доступних кредитів на понад 189 млрд гривень

 

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.
Ключові теги: кредит
 

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