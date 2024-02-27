Ціни на золото залишаються в діапазоні, прогнози щодо ставок на слуху

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок залишалися у вузькому діапазоні, оскільки інвестори чекають на нові економічні дані у пошуках нових торгових сигналів, хоча короткострокові перспективи жовтого металу залишалися обмеженими.

Ціни на зливки також залишалися в основному в межах торговельного діапазону від 2000 до 2050 доларів за унцію, встановленого за останні два місяці, оскільки будь-який потенціал зростання жовтого металу був значною мірою зведений нанівець перспективою тривалого періоду високих процентних ставок у США.

Декілька коментарів представників Федеральної резервної системи підтримали цю думку, оскільки вони сигналізували про те, що банк не поспішає починати пом'якшення політики через стійку інфляцію. Щодо цього долар залишався близьким до тримісячних максимумів.

О 07:25 EET спотове золото зросло на 0,1% до $2033,36 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні зросли на 0,2% до $2042,60 за унцію .

Інвестори в золото тепер чекають на ключові економічні дані США, які визначать наступний етап руху ринків металів.

Дані за індексом цін PCE (ключовий показник інфляції для ФРС) будуть опубліковані цього четверга і, як очікується, покажуть, що інфляція залишається стійкою, що не дає ФРС невеликого стимулу розглядати можливість зниження ставок.

До цього очікується, що друге читання даних із ВВП за четвертий квартал покаже невелике охолодження в економіці США, але не настільки, щоб ФРС була змушена пом'якшити політику.

Перспектива вищих ставок на більш тривалий термін обіцяє погані новини для недохідних активів, таких як золото, оскільки це збільшує альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Інші дорогоцінні метали також залишилися в діапазоні за цим принципом: ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $887,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,1% до $22,758 за унцію, при цьому обидва метали відновили значні втрати. лютому.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,4% до $3,8510 за фунт, при цьому основну увагу було приділено ключовим даним за індексом менеджерів із закупівель від провідного імпортера, Китаю, які мають вийти цього тижня.

Аналітики UBS заявили, що хоча короткострокові перспективи золота залишаються стриманими, жовтий метал все одно зміцнюватиметься наприкінці цього року, особливо з урахуванням того, що відсоткові ставки в США зрештою знизяться.

"Ми вважаємо, що золото є привабливою окремою інвестицією і може використовуватися як портфельне хеджування від ризикових подій", - заявили аналітики UBS.

UBS зберіг прогноз цін на золото на кінець року на рівні $2250 за унцію до кінця 2024 року та на рівні $2050 за унцію до червня 2024 року.