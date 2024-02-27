Долар падає перед ключовими даними

У вівторок долар торгувався зі зниженням, оскільки ринки очікують виходу економічних даних США за тиждень, які дадуть нових сигналів про те, коли Федеральна резервна система може почати знижувати відсоткові ставки.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика аналогів, включаючи євро та єну, торгувався на рівні 103,77 після падіння на 0,17% у понеділок.

Після сильних даних про споживчі ціни та ціни виробників у США, ринки практично виключили зниження ставки на березневому засіданні ФРС і нещодавно відклали очікування зниження ставок до червня з травня, показав CME FedWatch Tool.

Дані щодо товарів тривалого користування в США будуть опубліковані пізніше у вівторок, а індекс цін на особисте споживання в США за січень, який є ключовим показником інфляції ФРС, буде опубліковано у четвер.

"Як і раніше м'який DXY (індекс долара) тут не зовсім передає історію долара ... і, принаймні, ризик ключових подій потенційно може сприяти подальшому зростанню", - написав у своїй статті глава валютної стратегії Westpac Річард Франулович. нотатка.

«Більшість успіхів DXY цього року відбулася всього за кілька важливих сесій, а за їх межами вона мала явно консолідуючий характер», - сказав він. "Бляклий DXY в останні дні виглядає швидше як продовження цього профілю".

Долар впав на 0,13% до 150,485 єни, оскільки валюта Японії зміцнилася після публікації даних, що показують, що споживча інфляція залишилася на цільовому рівні Банку Японії в 2%, а не опустилася нижче за нього вперше майже за два роки, як прогнозували економісти.

Євро залишився незмінним на рівні $1,08505 після зростання на 0,27% на попередній сесії.

Чутливі до ризику валюти-антиподи впали на тлі падіння регіональних акцій, продовжуючи відступ від багатотижневих піків.

Австралійський долар втратив 0,2% до $0,6528 після досягнення тритижневого максимуму $0,6595 у четвер.

Ківі подешевшав на 0,3% до $0,61555, після того, як у четвер досяг максимуму з 15 січня на рівні $0,6218.

Трейдери готуються до важливої наради Резервного банку Нової Зеландії (РБНЗ) у середу. Ринки оцінюють ймовірність того, що РБНЗ підніме офіційну ставку на 5,5% для боротьби зі стійкою інфляцією, у співвідношенні один до трьох.

Провідна криптовалюта Біткойн злетіла до більш ніж дворічного максимуму понад 57 000 доларів США після того, як фірма з виробництва корпоративного програмного забезпечення MicroStrategy Inc оголосила, що купила ще близько 3000 токенів на суму 155 мільйонів доларів США.

Останній раз біткойн зростав на 3,3% до $56338, після попереднього стрибка до $57055 вперше з грудня 2021 року.