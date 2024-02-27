Американські акції закрилися трохи нижче, оскільки фокус змістився на дані

Фондові індекси США в понеділок закрилися з помірними втратами, оскільки після ралі, спричиненого штучним інтелектом минулого тижня, фокус змістився на прийдешні економічні дані, які можуть вплинути на термін очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Публікація січневого індексу цін споживчих витрат (PCE) - ключового індикатора інфляції ФРС - у четвер може послабити нещодавній ентузіазм, якщо дані вкажуть на те, що ціновий тиск не слабшає досить швидко.

Ринки практично виключили зниження ставки на березневому засіданні ФРС і нещодавно відклали очікування пом'якшення ставки до червня з травня, як показав CME FedWatch Tool, слідом за напрочуд сильними даними про споживчі ціни та ціни виробників.

Звіти щодо товарів тривалого користування, споживчої довіри та виробничої активності вийдуть пізніше цього тижня.

«Перед великими даними доводиться ретельно узгоджувати свої позиції, інвестори просто намагаються переконатися, що вони не мають надмірної чи недостатньої ваги, оскільки тенденції не змінюються», - сказав Роб Хаворт, старший інвестиційний стратег в U.S. Bank Wealth Management у Сіетлі.

«Звіт про зайнятість з'явиться ще через тиждень, тому в четвер погляди ніби звертаються до індексу цін PCE, а не до чогось ще. Цього тижня набагато більше даних, ніж минулого тижня, але це ще не найбільші дані».

Сильний прогноз від розробника чіпів Nvidia минулого тижня посилив божевілля в галузі штучного інтелекту, допомагаючи підштовхнути Dow і S&P до нових максимумів, а Nasdaq ледь не дотягнувся до рекорду листопада 2021 року, водночас стримуючи розчарування з приводу відкладеного зниження.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 62,30 пунктів, або 0,16%, до 39 069,23. Індекс S&P 500 втратив 19,27 пунктів, або 0,38%, до 5 069,53, а Nasdaq Composite втратив 20,57 пунктів, або 0,13%, до 15 976,25.

За даними Deutsche Bank, індекс S&P 500 зростав 15 з останніх 17 тижнів, що траплялося лише один раз за останні 50 років, 1989 року.

Стримати падіння індексу Nasdaq допомогло зростання акцій Micron Technology на 4,02%, оскільки вона розпочала масове виробництво своїх напівпровідникових модулів пам'яті з високою пропускною здатністю для використання в новітніх чіпах штучного інтелекту Nvidia.

Напівпровідниковий індекс Філадельфії зріс на 1,05%.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на 4,44% після оголошення про плани перезапустити свій інструмент штучного інтелекту протягом кількох тижнів. Він був припинений минулого тижня через неточності в деяких історичних описах.

Котирування акцій Berkshire Hathaway, очолюваної Уорреном Баффетом, впали на 1,94%, звівши нанівець перші успіхи, спричинені побоюваннями інвесторів після того, як уряд США попередив про судовий позов проти її енергетичної компанії PacifiCorp.

Акції Domino's Pizza підскочили на 5,85% після того, як квартальні продажі перевершили очікування Уолл-стріт.

Акції Intuitive Machines впали на 34,62% після того, як компанія повідомила, що її космічний корабель перекинувся невдовзі після приземлення на поверхню Місяця.

На NYSEЕ емітенти, що знижуються, перевищували за чисельністю зростаючі акції при співвідношенні 1,6 до 1. Зростання випуски на Nasdaq перевершували падаючі у співвідношенні 1,2 до 1.

Індекс S&P зафіксував 69 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум, а індекс Nasdaq зафіксував 230 нових максимумів та 92 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,89 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,66 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.