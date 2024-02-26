Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

14:38 26.02.2024 |

Фінанси

 

Курс долара США знижується до євро і фунта стерлінгів і слабо підвищується в парі з єною вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Трейдери очікують січневого індексу споживчих цін (PCE Core) у США, ключового індикатора інфляції для Федеральної резервної системи, який буде оприлюднено в четвер.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, прогнозують, що індикатор підвищився на 0,4% порівняно з груднем і зріс на 2,8% у річному вираженні. У грудні підйом показника становив 0,2% і 2,9% відповідно.

Крім того, поточного тижня будуть оприлюднені попередні дані про інфляцію в Німеччині та єврозоні, а також значення індексів менеджерів із закупівель (PMI) в Китаї.

Пара євро/долар за даними на 13:51 EET торгується на рівні $1,0852 порівняно з $1,0823 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,3%.

Курс фунта до долара піднімається на 0,15% і становить $1,2691 проти $1,2673 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Вартість долара в парі з єною зростає менш ніж на 0,1% і становить 150,65 єни порівняно зі 150,52 єни за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3527
  0,1276
 0,33
EUR
 1
 41,5628
  0,1652
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес