Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

Курс долара США знижується до євро і фунта стерлінгів і слабо підвищується в парі з єною вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,08%.

Трейдери очікують січневого індексу споживчих цін (PCE Core) у США, ключового індикатора інфляції для Федеральної резервної системи, який буде оприлюднено в четвер.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, прогнозують, що індикатор підвищився на 0,4% порівняно з груднем і зріс на 2,8% у річному вираженні. У грудні підйом показника становив 0,2% і 2,9% відповідно.

Крім того, поточного тижня будуть оприлюднені попередні дані про інфляцію в Німеччині та єврозоні, а також значення індексів менеджерів із закупівель (PMI) в Китаї.

Пара євро/долар за даними на 13:51 EET торгується на рівні $1,0852 порівняно з $1,0823 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,3%.

Курс фунта до долара піднімається на 0,15% і становить $1,2691 проти $1,2673 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Вартість долара в парі з єною зростає менш ніж на 0,1% і становить 150,65 єни порівняно зі 150,52 єни за підсумками попередньої сесії.