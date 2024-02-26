ЄЦБ, як і раніше, вважає біткойн непридатним для розрахунків та інвестицій

Біткойн непридатний ні як засіб платежу, ні як інвестиція, вважають генеральний директор департаменту ринкової інфраструктури та платежів Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ульріх Біндзайль і радник цього департаменту Юрген Шааф.

Такі заяви прозвучали у зв'язку зі схваленням у січні Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) США запуску перших ETF, що інвестують безпосередньо в цю криптовалюту.

"Для адептів [біткойна] офіційне схвалення підтверджує, що інвестиції в біткойн безпечні, а попереднє ралі - доказ [його] нестримного тріумфу, - пишуть Біндзайль і Шааф у блозі ЄЦБ. - Ми не згодні з жодним із цих тверджень і скажемо ще раз, що справедлива вартість біткойна, як і раніше, дорівнює нулю".

За їхніми словами, навіть у Сальвадорі, де біткойн визнано законним засобом платежу і де громадянам безкоштовно видали біткойни на $30, він не набув широкого застосування як такий. Розрахунки біткойнами залишаються повільними, незручними і дорогими і за межами так званого даркнету - прихованої частини інтернету, що використовується для злочинної діяльності, - практично не проводяться, пишуть вони.

Інвесторам, зі свого боку, біткойн не приносить ні грошового потоку (на відміну від нерухомості), ні дивідендів (на відміну від акцій), і його не можна продуктивно використовувати (на відміну від сировинних товарів), зазначають Біндзайль і Шааф.

"Для суспільства відродження на ринку біткойна циклу, в якому за потужним зростанням слідує вибух "бульбашки", - жахлива перспектива, - пишуть представники ЄЦБ. - І непряма шкода буде величезною, включно зі шкодою природі (у зв'язку з високим енергоспоживанням, необхідним для створення біткойнів, - ІФ-У) і підсумковим перерозподілом багатства на шкоду менш освіченим".

У листопаді 2022 року Біндзайль і Шааф виступали з аналогічною критикою цієї криптовалюти.

За останній рік біткойн подорожчав більш ніж удвічі.







