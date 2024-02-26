Фінансові новини
- |
- 26.02.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄЦБ, як і раніше, вважає біткойн непридатним для розрахунків та інвестицій
12:45 26.02.2024 |
Біткойн непридатний ні як засіб платежу, ні як інвестиція, вважають генеральний директор департаменту ринкової інфраструктури та платежів Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ульріх Біндзайль і радник цього департаменту Юрген Шааф.
Такі заяви прозвучали у зв'язку зі схваленням у січні Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) США запуску перших ETF, що інвестують безпосередньо в цю криптовалюту.
"Для адептів [біткойна] офіційне схвалення підтверджує, що інвестиції в біткойн безпечні, а попереднє ралі - доказ [його] нестримного тріумфу, - пишуть Біндзайль і Шааф у блозі ЄЦБ. - Ми не згодні з жодним із цих тверджень і скажемо ще раз, що справедлива вартість біткойна, як і раніше, дорівнює нулю".
За їхніми словами, навіть у Сальвадорі, де біткойн визнано законним засобом платежу і де громадянам безкоштовно видали біткойни на $30, він не набув широкого застосування як такий. Розрахунки біткойнами залишаються повільними, незручними і дорогими і за межами так званого даркнету - прихованої частини інтернету, що використовується для злочинної діяльності, - практично не проводяться, пишуть вони.
Інвесторам, зі свого боку, біткойн не приносить ні грошового потоку (на відміну від нерухомості), ні дивідендів (на відміну від акцій), і його не можна продуктивно використовувати (на відміну від сировинних товарів), зазначають Біндзайль і Шааф.
"Для суспільства відродження на ринку біткойна циклу, в якому за потужним зростанням слідує вибух "бульбашки", - жахлива перспектива, - пишуть представники ЄЦБ. - І непряма шкода буде величезною, включно зі шкодою природі (у зв'язку з високим енергоспоживанням, необхідним для створення біткойнів, - ІФ-У) і підсумковим перерозподілом багатства на шкоду менш освіченим".
У листопаді 2022 року Біндзайль і Шааф виступали з аналогічною критикою цієї криптовалюти.
За останній рік біткойн подорожчав більш ніж удвічі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
|Навіщо уряд поїхав на кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
|ЄЦБ, як і раніше, вважає біткойн непридатним для розрахунків та інвестицій
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,239 грн/$1
|Європейські фондові індекси падають в очікуванні сигналів щодо глобальної інфляції
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.02.24
|Ціни на золото коливаються, оскільки побоювання щодо процентних ставок зберігаються і очікуються сигнали інфляції
|Азіатські акції падають, оскільки ралі у сфері високих технологій остигає; Японія підкорює нові вершини
Бізнес
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном