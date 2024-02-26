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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,239 грн/$1
12:37 26.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 лютого 2024 року.
|Показник
|23.02.2024
|26.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.4107
|38.2390
|-0.45
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 лютого - 38,3627 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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