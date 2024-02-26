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Європейські фондові індекси падають в очікуванні сигналів щодо глобальної інфляції
12:26 26.02.2024 |
Європейські фондові ринки в понеділок знижуються, розпочавши новий тиждень на обережній ноті, оскільки інвестори очікували на вихід серії довгоочікуваних даних щодо інфляції.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1% .
Світові акції, у тому числі в Європі, отримали імпульс минулого тижня завдяки квартальному звіту Nvidia, але цього тижня увага повернеться до знайомої теми - інфляції та її впливу на грошово-кредитну політику.
У п'ятницю єврозона опублікує дані щодо інфляції, що стане останнім подібним показником перед засіданням Європейського центрального банку 7 березня.
Економісти очікують, що річний показник складе 2,5% у лютому, знизившись з 2,8% у січні та повернувшись до цільового показника ЄЦБ у 2% після зльоту до двозначних цифр у 2022 році.
Звіти щодо інфляції з Німеччини, Франції та Іспанії вийдуть у четвер перед основним релізом.
Що стосується інших країн, у четвер буде опубліковано ключовий показник Федеральної резервної системи США за цінами на особисте споживання, і, за прогнозами, у січні він зросте на 0,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього місяця.
Нещодавні публікації економічних даних показали, що економіка США залишається стійкою, що спонукало інвесторів відкласти бети на зниження ставок Федеральною резервною системою до кінця року. Більш стійкі, ніж очікувалося, дані можуть спонукати ФРС відкласти подальше зниження ставок.
Індекс споживчих цін Японії буде опублікований у вівторок і, за прогнозами, сповільниться до 1,8% у річному вимірі, з 2,3% у грудні.
Сезон звітності поступово добігає кінця, але ряд компаній все ще публікують квартальні результати.
Акції Bunzl впали на 3,8% після того, як група диверсифікованих послуг заявила, що очікує невеликого зниження операційної рентабельності після повідомлення про зростання річного прибутку на 10%, незважаючи на падіння виручки, викликане слабшим продажем в її операціях у Північній Америці. Компанія також оголосила про купівлю 80% компанії Nisbets, дистриб'ютора обладнання для комунального харчування, за 339 мільйонів фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2675 долара США).
Акції Ryanair впали на 0,2% після того, як генеральний директор Майкл О'Лірі попередив, що вартість рейсів перевізника цього літа може зрости на 10% через брак нових літаків.
Акції Stellantis зросли на 0,2% після того, як франко-італійський автовиробник заявив, що досяг рамкової угоди на кілька мільярдів євро з компанією з лізингу та управління автопарком Ayvens про продаж до 500 000 автомобілів по всій Європі протягом наступних трьох років.
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