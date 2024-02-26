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Долар міцнішає напередодні насиченого даними тижня. У центрі уваги інфляція в США
07:01 26.02.2024 |
У понеділок долар перебуває на підйомі перед насиченим тижнем, наповненим ключовими економічними новинами, які дадуть додаткові підказки про перспективи світових процентних ставок, при цьому в центрі уваги будуть показники інфляції у США.
Базовий індекс цін особистих споживчих витрат (PCE) - ключовий показник інфляції для Федеральної резервної системи - буде опублікований у четвер, очікується збільшення на 0,4% у місячному вирахуванні.
Дані щодо інфляції в єврозоні, Японії та Австралії також присутні у календарі даних цього тижня, поряд із рішенням щодо ставки Резервного банку Нової Зеландії (РБНЗ)та показниками PMI у Китаї.
Напередодні публікації долар загалом зріс на початку азіатських торгів, внаслідок чого євро впав на 0,04% до $1,0817, тоді як новозеландський долар упав на 0,55% до $0,6164.
Минулого тижня ківі зріс на 1,2%, чому сприяла загальна слабкість долара та ризик підвищення ставки РБНЗ у середу. Хоча більшість економістів очікують, що центральний банк збереже ставки на стабільному рівні, ф'ючерси показують приблизно 30% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів.
"Я думаю, що РБНЗ збереже OCR (офіційний курс) без змін, і це, ймовірно, призведе до падіння ківі, якщо ринки знизять ціни для короткострокового підвищення ставок", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
«Однак, будь-яке падіння курсу ківі, швидше за все, буде досить невеликим, оскільки ми очікуємо, що РБНЗ залишиться досить агресивним».
Стерлінг не змінився на рівні $1,2671, тоді як австралійський долар упав на 0,07% до $0,6559.
Дані за загальнонаціональними споживчими цінами в Японії вийдуть у вівторок і, за прогнозами, покажуть, що базова інфляція сповільнилася в січні до річного рівня 1,8%, найнижчого рівня з березня 2022 року.
Це ускладнить плани Банку Японії (BOJ) щодо припинення негативних процентних ставок у найближчі місяці, залишаючи єну під тиском у найближчому майбутньому.
Востаннє японська валюта була трохи вище 150,40 за долар, вже впавши цього року більш ніж на 6% по відношенню до долара США через різку різницю у відсоткових ставках між США та Японією.
"З кінця минулого року ринок був зосереджений на березневих або квітневих засіданнях Банку Японії з питань політики, які, ймовірно, покладуть край політиці негативних процентних ставок Банку Японії", - сказала Джейн Фоулі, голова валютної стратегії Rabobank.
"Новини про те, що Японія впала в технічну рецесію в другому півріччі 2023 року, послаблять ентузіазм ринку щодо темпів посилення грошово-кредитної політики з боку Банку Японії".
Останні дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США показують, що короткі позиції по єні минулого тижня підскочили приблизно до 10 мільярдів доларів, що є найбільшим показником з листопада.
Навпаки, недавнє зростання цін виробників і споживчих цін у США, що перевершили очікування, призвело до того, що в четвер основні дані щодо індексу цін PCE були зміщені у бік підвищення, що ще більше відкине очікування значного скорочення ставок ФРС цього року.
За даними CME FedWatch tool, зараз ринки оцінюють трохи більше 20% ймовірності того, що ФРС почне знижувати ставки в травні, порівняно з 90% ймовірністю місяць тому.
"У всякому разі, (дані) можуть виявитися сильнішими, ніж очікують ринки в даний час, і це, ймовірно, дасть скромний імпульс долару", - сказав Конг із ЦБ.
«Але водночас будь-яке зростання долара, швидше за все, буде досить скромним. Я не думаю, що ринки справді чекатимуть на нове підвищення ставок з боку FOMC».
Індекс долара востаннє підвищувався на 0,04% та становив 104,01.
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