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АНАЛІТИКА

S&P та Dow досягли ще одного рекордного закриття, оскільки імпульс Nvidia зберігається

06:37 26.02.2024 |

Фінанси

 


У п'ятницю індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average досягли ще одного рекордного максимуму закриття, при цьому всі три індекси Волл-стріт показали щотижневе зростання, оскільки акції штучного інтелекту мали достатньо сил, щоб продовжити ралі.

Акції Nvidia знову зросли, піднявшись на 0,4%, і вперше на короткий час їхня ринкова оцінка перевищила 2 трильйони доларів.

Досягнення Nvidia в четвер після приголомшливих результатів збільшили вартість акцій виробника мікросхем на 277 мільярдів доларів, що є найбільшим щоденним приростом на Волл-стріт. Незважаючи на менше зростання в останній торговий день тижня, його результати, як і раніше, володіли увагою ринку.

"Nvidia - одна з ключових компаній, якщо не ключова компанія, що сприяє зростанню індексів Nasdaq і S&P 500", - сказав Ентоні Саглимбене, головний ринковий стратег Ameriprise.

Саглімбене зазначив, що інвестори відмовляються від очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що інакше могло б стати перешкодою для ринків. Але успіхи Nvidia та інших великих технологічних компаній відсунули побоювання щодо ФРС на другий план.

"Зараз концентрація на великих технологічних компаніях, зокрема на Nvidia, настільки велика, що здається, що це вже минуло", - сказав він.

На попередніх сесіях Nvidia підтягнула акції інших великих технологічних компаній, оскільки інвестори торгували акціями ШІ. Деякі з цих компаній втратили частину прибутку у п'ятницю: акції Apple, Tesla та Meta Platforms впали від 0,4% до 2,8%.

Акції Super Micro Computer, ще одного бенефіціара зростання ШІ, впали на 11,8% після того, як виробник серверних компонентів оцінив свої облігації, що конвертуються.

Індекс S&P 500 додав 1,77 пункту, або 0,03%, і закрився на позначці 5088,8 пункту, а індекс Nasdaq Composite знизився на 44,80 пункту, або 0,28%, до 15 996,82. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 62,42 пунктів, або 0,16%, до 39 131,53.

Більшість секторів S&P завершили торги на позитивній території. Серед найкращих результатів були комунальні послуги, а також матеріали та промисловість. Усі троє зросли на 0,5-0,7%.

За тиждень індекс S&P 500 піднявся на 1,7%, індекс Dow зріс на 1,3%, а індекс Nasdaq закрився вищим на 1,4%.

Акції Carvana зросли на 32,1% у п'ятницю після повідомлення про перший в історії річний прибуток, чому сприяла угода з власниками облігацій про скорочення непогашеного боргу на $1 млрд.

Акції Warner Bros Discovery впали в п'ятницю на 9,9%, повідомивши про більші, ніж очікувалося, квартальні збитки, оскільки медіаконгломерат боровся з наслідками подвійного голлівудського удару з виробництва контенту.

Акції Block під керівництвом Джека Дорсі підскочили на 16,1% після того, як платіжна компанія спрогнозувала скоригований основний прибуток за поточний квартал вище за оцінки Волл-стріт, зробивши ставку на стійкість споживачів.

Обсяг на біржах США становив 10,64 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,6 млрд за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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