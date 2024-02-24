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АНАЛІТИКА

Чистий продаж доларів НБУ в 8-й тиждень 2024 р. збільшився більш ніж удвічі - до $647 млн.

23:59 23.02.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня зріс до $647,8 млн з $322,3 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.

Відповідно до них, такий результат забезпечений за рахунок збільшення продажу валюти з $322,6 млн до $648,8 млн, тоді як купівля залишається мізерною, хоча й зросла більш ніж утричі з попереднього тижня - до $0,97 млн.

Офіційний курс за минулий тиждень ослаб на 1% - з 37,9719 грн/$1 до $38,3527 грн/$1: після швидкого зниження у понеділок-середову до 38,6237 грн/$1, у четвер та п'ятницю він скоригувався у бік зміцнення.

На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав з 38,43 грн/$1 до $38,60 грн/$1, повторивши динаміку безготівкового ринку.

Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 млрд у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. Однак через падіння зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України за минулий місяць скоротилися на 4,9%, або $1,98 млрд грн - до $38,525 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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