Фінансові новини
- |
- 24.02.24
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чистий продаж доларів НБУ в 8-й тиждень 2024 р. збільшився більш ніж удвічі - до $647 млн.
23:59 23.02.2024 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня зріс до $647,8 млн з $322,3 млн тижнем раніше, свідчать дані регулятора.
Відповідно до них, такий результат забезпечений за рахунок збільшення продажу валюти з $322,6 млн до $648,8 млн, тоді як купівля залишається мізерною, хоча й зросла більш ніж утричі з попереднього тижня - до $0,97 млн.
Офіційний курс за минулий тиждень ослаб на 1% - з 37,9719 грн/$1 до $38,3527 грн/$1: після швидкого зниження у понеділок-середову до 38,6237 грн/$1, у четвер та п'ятницю він скоригувався у бік зміцнення.
На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав з 38,43 грн/$1 до $38,60 грн/$1, повторивши динаміку безготівкового ринку.
Як повідомлялося, за підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд з $3,55 млрд у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. Однак через падіння зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України за минулий місяць скоротилися на 4,9%, або $1,98 млрд грн - до $38,525 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7
|Рада провалила урядовий законопроєкт про перезавантаження БЕБ
|НАЗК склало на Шурму протокол про конфлікт інтересів
|Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Чистий продаж доларів НБУ в 8-й тиждень 2024 р. збільшився більш ніж удвічі - до $647 млн.
|НКЦПФР розширила перелік ненадійних інвестпроєктів на 10 позицій
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,4107 грн/$1
|Європейські акції зростають; Економічні проблеми Німеччини обмежують зростання
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.02.24
|Ціни на золото залишаються в діапазоні, оскільки ставки на скоре зниження ставок слабшають
|Азіатські акції зростають, оскільки зростання техкомпаній компенсує побоювання щодо відсоткових ставок
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg