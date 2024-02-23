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АНАЛІТИКА

НКЦПФР розширила перелік ненадійних інвестпроєктів на 10 позицій

13:19 23.02.2024 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерські платформи T4Trade, SimpleFX, IUX Markets і ще сімох брокерів до списку сумнівних інвестиційних проєктів.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, до списку також увійшли сайти для трейдингу Sun Miner, S-Forex, S-Pharmaceutical, S-IPO, 4XC, FXGT і KOT4X, тепер їх загальна кількість у переліку становить 256.

"Комісія активно працює над виявленням проєктів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів... Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проєктів", - наведено в публікації слова відповідального за цей напрям члена НКЦПФР Іраклія Барамії.

Він також закликав громадян, які були ошукані або володіють інформацією про потенційно сумнівні дії на фінансових ринках, звертатися до Комісії на email: [email protected].

У НКЦПФР вкотре нагадали потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також осіб, що зазначають недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах із розвиненими фінансовими ринками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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