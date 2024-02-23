Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКЦПФР розширила перелік ненадійних інвестпроєктів на 10 позицій
13:19 23.02.2024 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала брокерські платформи T4Trade, SimpleFX, IUX Markets і ще сімох брокерів до списку сумнівних інвестиційних проєктів.
Згідно з інформацією на сайті регулятора, до списку також увійшли сайти для трейдингу Sun Miner, S-Forex, S-Pharmaceutical, S-IPO, 4XC, FXGT і KOT4X, тепер їх загальна кількість у переліку становить 256.
"Комісія активно працює над виявленням проєктів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів... Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проєктів", - наведено в публікації слова відповідального за цей напрям члена НКЦПФР Іраклія Барамії.
Він також закликав громадян, які були ошукані або володіють інформацією про потенційно сумнівні дії на фінансових ринках, звертатися до Комісії на email: [email protected].
У НКЦПФР вкотре нагадали потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також осіб, що зазначають недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах із розвиненими фінансовими ринками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
|ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF
|Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР розширила перелік ненадійних інвестпроєктів на 10 позицій
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 38,4107 грн/$1
|Європейські акції зростають; Економічні проблеми Німеччини обмежують зростання
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.02.24
|Ціни на золото залишаються в діапазоні, оскільки ставки на скоре зниження ставок слабшають
|Азіатські акції зростають, оскільки зростання техкомпаній компенсує побоювання щодо відсоткових ставок
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg