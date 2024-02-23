Європейські акції зростають; Економічні проблеми Німеччини обмежують зростання

У п'ятницю європейські фондові ринки торгувалися трохи вище, консолідуючись після зростання, викликаного Nvidia на попередній сесії, на тлі сезонну квартальних корпоративних звітів, що триває.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався практично без змін, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії додав 0,3%.

Європейські акції продемонстрували сильне зростання у четвер, оскільки квартальний звіт Nvidia посилив глобальні настрої, а загальноєвропейський еталонний індекс Stoxx 600 закрився на рекордно високому рівні.

Однак у п'ятницю європейський ринок щосили намагався просунутися далі, оскільки дані показали, що економічна ситуація в регіоні продовжує виглядати тривожною.

ВВП Німеччини у четвертому кварталі впав на 0,3%, порівняно з попереднім кварталом, підтвердили дані, опубліковані раніше в п'ятницю. Оскільки ВВП стагнував у другому та третьому кварталах, найбільша економіка єврозони змогла уникнути нової технічної рецесії, яка зазвичай визначається як два послідовні квартали спаду.

Тим не менш, Бундесбанк заявив у своєму черговому щомісячному звіті у понеділок, що Німеччина, ймовірно, зараз перебуває в рецесії, оскільки зовнішній попит слабкий, споживачі залишаються обережними, а внутрішні інвестиції стримуються високою вартістю запозичень.

Індекс ділового клімату Німеччини Ifo за лютий буде опублікований пізніше під час сесії, і очікується, що цього місяця він покаже лише незначне зростання ділової впевненості.

Споживча довіра у Великій Британії впала у лютому, як показали нові дані опитування GfK у п'ятницю, вказуючи на те, що висока інфляція продовжує тиснути на надії на економічне піднесення.

У п'ятницю інвесторам доведеться засвоїти ще більше прибутків.

Акції Standard Chartered зросли на 0,8% після того, як азіатський кредитор оголосив про програму зворотного викупу акцій на суму $1 млрд, а також збільшення річного прибутку до оподаткування на 18% у 2023 році.

Акції Allianz впали на 1,8% після того, як німецька страхова компанія майже подвоїла чистий прибуток у четвертому кварталі порівняно з роком раніше, проте вона все ще була трохи нижчою за очікування. Компанія також оголосила про викуп акцій на суму 1 млрд. євро.

Акції BASF зросли на 3% після того, як найбільша хімічна компанія Європи заявила, що прибуток частково відновиться цього року, оскільки компанія поглиблює скорочення витрат, щоб протистояти зростанню витрат на електроенергію та падінню попиту.