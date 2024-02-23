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Азіатські акції зростають, оскільки зростання техкомпаній компенсує побоювання щодо відсоткових ставок

08:51 23.02.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю і були налаштовані на позитивний тиждень, оскільки оптимізм із приводу штучного інтелекту призвів до зоряного зростання в технологічному секторі, тоді як китайські акції продовжили відновлення вже другий тиждень.

Тим не менш, сильніше зростання стримувалося постійними побоюваннями щодо більш високих і довгострокових процентних ставок у США, особливо після сильних даних щодо ринку праці та агресивних сигналів Федеральної резервної системи цього тижня.

Ринкові свята в Японії також трохи знизили обсяги регіональних торгів після того, як Nikkei 225 злетів до рекордних максимумів у четвер. Навіть після чотирьох днів торгів індекс Nikkei був одним із найкращих в Азії цього тижня, піднявшись на 1,6%.

Регіональні акції отримали позитивний сигнал від рекордно високого закриття на Волл-стріт у четвер, що було зумовлене в основному акціями технологічних компаній після розгромних звітів і прогнозів улюбленої компанії NVIDIA в галузі штучного інтелекту. Сильні результати Nvidia посилили надії на те, що попит на ШІ стимулюватиме збільшення інвестицій у технології цього року.

Nvidia допомогла в п'ятницю азіатським технологічним гігантам досягти стабільного зростання. Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,5%, чому сприяв, головним чином, зростання на 3,7% акцій виробника мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, який досяг рекордного рівня 166 900 вон.

Тайванські компанії TSMC та Hon Hai Precision Industry Co Ltd, ключові постачальники Nvidia, зросли на 1% і впали на 0,5% у торгівлі з Тайванем відповідно. Але обидві акції торгувалися із підвищенням протягом тижня.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,5% завдяки зростанню акцій технологічних компаній, у той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також вказали на позитивне відкриття.

Індекс Nifty зріс на 0,7% у четвер на тлі зростання акцій великовагових технологічних компаній, тоді як настрої щодо Індії також покращилися завдяки сильним даним індексу менеджерів із закупівель у секторі послуг.

У п'ятницю китайські акції рухалися в діапазоні від фіксованого до мінімуму, але наближалися до зростання другий тиждень поспіль після того, як уряд вжив низку заходів підтримки економіки та фондового ринку.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite змінилися менш ніж на 0,1% в обидві сторони, тоді як гонконгський індекс Hang Seng упав на 0,2%.

Hang Seng виріс на 2,2% цього тижня завдяки зростанню акцій важковагових технологічних компаній та акцій материкового Китаю, в той час як CSI300 і Shanghai Composite виросли цього тижня на 3,4-4% - це їх другий тиждень зростання поспіль після досягнення п'ятирічного мінімуму раніше. в лютому.

Настрій щодо Китаю посилився завдяки ознакам поліпшення споживчих витрат під час місячного Нового року, тоді як уряд також вжив додаткових заходів підтримки, знизивши відсоткові ставки та обмеживши продаж пакетів акцій.
За матеріалами: investing.com
 

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