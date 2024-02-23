Єна падає, оскільки валютні трейдери продовжують грати на «кері»

Єна цього тижня ослабла щодо євро, фунта стерлінгів та інших валютних пар, а в п'ятницю попрямувала до четвертого щотижневого падіння щодо долара, оскільки інвестори ганялися за вищою прибутковістю, роблячи ставку на те, що ставки в Японії залишатимуться близькі до нуля протягом деякого часу.

Єна є найгіршою валютою G10 цього року: її падіння щодо долара склало 6,3%. Долар США показує найкращий результат.

За тиждень єна впала на 0,6% по відношенню до євро, досягнувши у четвер позначки 163,45 за євро, найнижчого рівня за три місяці. Вона упала на таку ж величину по відношенню до фунта стерлінгів, досягнувши найнижчого рівня з кінця 2015 року на рівні 190,83, а також досягла дев'ятирічного мінімуму до австралійського та новозеландського долара.

Рух єни щодо долара був скромніший через ризик, що її падіння може спровокувати інтервенцію на ринках Японії, при цьому офіційні особи нагадали трейдерам, що вони залишаються напоготові.

Цього тижня долар додав 0,2% і торгувався на рівні 150,53 єни. Рухи на азіатській сесії у п'ятницю були невеликими, а торгівля була полегшена вихідним днем у Японії.

Інвестори можуть заробляти відсотки, або «кері», займаючи єну під 0% і купуючи активи, що приносять дохід, в інших валютах.

В умовах, коли індекс волатильності валютного курсу Deutsche Bank впав до дворічного мінімуму, а ринки відмовляються від бетів на сильне зниження ставок у США, Європі та Великій Британії, внаслідок чого прибутковість залишається високою, торгівля стає прибутковою.

"Ми зосереджені на керрі, поки ми перебуваємо в обмеженому діапазоні", - сказав стратег Банку Сінгапуру Мо Сіонг Сім, зазначивши, що надії на ралі єни постраждали від даних минулого тижня, що показують несподіваний схил до рецесії в Японії. .

"Ми знаходимося на етапі, коли у валютному світі немає особливої впевненості", - сказав він, додавши, що керрі-трейди не здаються "такою переконливою історією... за винятком самого керрі".

На даний момент це видається достатньою мотивацією для інвесторів.

При дворічному терміні розрив у прибутковості між японськими та американськими держоблігаціями становить понад 450 базисних пунктів. Дані позиціонування показують, що минулого тижня шорти по єні підскочили.

Глава Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер заявив у четвер, що політикам США слід ще кілька місяців почекати даних щодо інфляції, перш ніж змінювати відсоткові ставки.

В інших країнах приплив у високоприбуткові валюти допоміг підняти австралійський та новозеландський долари. Ківі перевищив 62 центи і востаннє коштував $0,6202, ігноруючи слабкі дані щодо роздрібних продажів, оскільки трейдери зважують ймовірність того, що центральний банк підвищить процентні ставки наступного тижня.

Австралійський долар, який цього тижня перевищив свою 200-денну ковзну середню, у п'ятницю зріс на 0,2% до $0,6570, продемонструвавши тижневий приріст на 0,6%, найбільший за два місяці.

Євро очікує найбільший приріст за два місяці, а також на тлі стійкого скорочення масштабів зниження відсоткових ставок, що очікується цього року, при цьому ринки зараз оцінюють зниження приблизно на 90 базисних пунктів із приблизно 160 наприкінці 2023 року.

Більш сильні, ніж очікувалося, результати опитувань менеджерів із закупівель, що вийшли напередодні, посилили аргументи на користь обережності при зниженні ставок.

Востаннє євро коштував $1,0823. Індекс долара США за тиждень знизився на 0,4% - до 103,91. Стерлінг зріс на 0,5% за тиждень до $1,2664.

Китайський юань стабільно відновлювався після канікул на честь Нового року за місячним календарем, щойно піднявшись цього тижня до рівня 7,1959 за долар, незважаючи на різке зниження ставок за іпотечними кредитами в Китаї.