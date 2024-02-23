Індекси S&P 500 і Dow досягли рекордних максимумів закриття, оскільки Nvidia розпалює шаленство в галузі штучного інтелекту

Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average в четвер виросли до рекордних максимумів завдяки тому, що інвестори вклали кошти в акції зростання та технологічних компаній, наступного дня після того, як Nvidia продемонструвала вражаючі доходи та перспективи штучного інтелекту.

Для індексу S&P 500 це також був найбільший денний приріст за 13 місяців. Nasdaq Composite продемонстрував найбільше зростання за одну сесію за рік і ледве не досяг рекордного результату.

Інвестори охоче купували акції, оскільки акції Nvidia підскочили на 16,4% після того, як розробник чіпів спрогнозував приблизно триразове зростання виручки в першому кварталі на тлі високого попиту на її ШІ-чіпи і перевершив очікування виручки в четвертому кварталі.

Звіт компанії став серйозним випробуванням для ралі на Волл-стріт, викликаного штучним інтелектом, яке вперше підняло S&P 500 вище за позначку в 5000 пунктів на початку цього місяця. Деякі аналітики попереджали, що невтішні результати можуть спровокувати різкий розпродаж акцій технологічних компаній.

Натомість індекс S&P 500 завершив торги на рекордно високому рівні, додавши 105,23 пункту, або 2,11%, до 5 087,03, як і індекс Dow Jones Industrials, який закрився на позначці 39 069,11 після зростання на 456, 87 пунктів, або 1,18%. Це був перший раз, коли індекс Доу-Джонса перевищив позначку 39 000 пунктів.

Індекс Nasdaq Composite додав 460,75 пунктів, або 2,96%, до 16 041,62.

"Як рухається Nvidia, так розвивається і світ", - пожартував Джек Янасевич, провідний портфельний стратег Natixis Investment Managers Solutions.

Він зазначив, що показники прибутку Nvidia перевершили високі очікування ринку, показавши, що після недавнього ралі в торгівлі ШІ залишилося ще багато сил.

Nvidia збільшила свою ринкову капіталізацію на 277 мільярдів доларів, перевершивши зростання Meta Platform на 196 мільярдів доларів на початку цього місяця, що стало найбільшим одноденним приростом будь-якої компанії в історії Волл-стріт.

За даними Ігоря Дусанівського, керуючого директора з прогнозної аналітики в S3 Partners, ті, хто продавав акції Nvidia, отримали паперові збитки на суму понад $2,9 млрд.

На думку стратегів, опитаних агентством Reuters, базовий індекс завершить цей рік вище за позначку 5000 пунктів.

Усі, крім одного, з 11 основних секторів S&P 500 зросли, акції технологічних компаній зросли на 4,4%. Особливо виділяються комунальні послуги, що впали на 0,8%.

Індекс зростання S&P 500 зріс на 3,3%, що стало найбільшим денним відсотковим приростом із листопада 2022 року.

Акції інших компаній, які вважаються бенефіціарами розвитку ШІ, також отримали поштовх. Акції конкурентів Nvidia Advanced Micro Devices, постачальника серверних компонентів Super Micro Computer та Arm Holdings підскочили на 4,2-32,9%.

Акції Synopsys злетіли на 6,9%, досягнувши рекордного рівня, після того як виробник програмного забезпечення для розробників мікросхем повідомив про перевищили прогнози прибутків і прогнозів.

Рекордне закриття також продемонстрував індекс Philadelphia Semiconductor, який виріс на 5%, що стало найбільшим одноденним приростом із жовтня.

Акції великих технологічних компаній, що ростуть, таких як Alphabet, Microsoft і Meta Platforms, зросли на 1,1-3,9%.

Акції виробника вакцин Moderna підскочили на 13,5% після того, як здивували інвесторів прибутком у четвертому кварталі. Технічні характеристики акцій також свідчить про бугаєвий прогноз.

Проте акції Rivian і Lucid впали на 25,6% і 16,8% відповідно після того, як стартапи з виробництва електромобілів прогнозують виробництво у 2024 році значно нижче за оцінки аналітиків щодо уповільнення попиту.

Обсяг на біржах США становив 11,93 мільярда акцій порівняно із середнім показником 11,64 мільярда за останні 20 торгових днів.