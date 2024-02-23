Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нинішню девальвацію гривні спричинили тимчасові чинники - інвестиційний банкір

23:30 22.02.2024 |

Фінанси

 

Знецінення української валюти, яке триває останніми тижнями, пов'язане з дією тимчасових факторів.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак.

Курс гривні, за його словами, передовсім, реагує на загострення ситуації на фронті, проблеми з аграрним експортом та затягування з рішенням про обсяги цьогорічної фінансової допомоги від США.

«Невизначеність із американською допомогою, неприємності на фронті біля Авдіївки... Ці події викликають ажіотажні коливання на ринку. Хтось панікує: що буде з Україною після того, як ЗСУ залишили це місто? І ситуативно попит зростає. Реагуючи на це, Нацбанк підвищує офіційний курс. Потім, за деякий час, коли ситуація заспокоїться, НБУ поведе цю «криву» в інший бік для того, щоб навіть певною мірою «покарати» спекулянтів та панікерів, які зараз розгойдують ситуацію», - переконаний економіст.

Якщо програму фінансової підтримки України від США буде затверджено, а ситуація на фронті знов не загостриться, цілком ймовірно, почнуть діяти традиційні для цієї пори сезонні впливи, пов'язані з посівною кампанією. Адже в цей час аграрії, зазвичай, активно продають валюту, насичуючи нею ринок.

«Як відомо, через різні механізми великі агрокомпанії мають можливість тримати виручену за експорті постачання валюту за кордоном - навіть, незважаючи на те, що у нас запроваджено обов'язковий продаж валютної виручки. Але приходить весна, їм знову треба сіяти, закуповувати техніку, пальне, добрива, засоби захисту рослин. І вони заводять валюту в Україну та продають її. Тому традиційно в цей час відбувається незначне посилення гривні. Цього року, думаю, буде така ж ситуація», - прогнозує Козак.

Ця тенденція, за його словами, збережеться до початку літа. Якщо, звісно ж, не буде якихось неприємних несподіванок, так званих «чорних лебедів». Водночас коливання курсу в той чи інший бік і в цей час триватимуть.

«Нацбанк не зацікавлений у тому, щоб утримувати цей показник на одній планці. Він зацікавлений у незначних коливаннях, щоб люди, бізнес, банки звикали до того, що курс може змінитися як в один, так і в інший бік, і не вдавались до спекуляцій та не панікували, реагуючи на кожне послаблення, як часто бувало раніше», - пояснив експерт.

Він погоджується із консенсусним прогнозом, зробленим провідними економістами, згідно з яким середньорічний курс долара в Україні у 2024-му становитиме 39-40 гривень, а на кінець року - підвищиться до 40-41 грн.

Як повідомлялося, Національний банк оптимізує низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для збереження стійкості валютного ринку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4803
  0,1434
 0,37
EUR
 1
 41,7280
  0,0067
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3748  0,06 0,15 38,9107  0,02 0,05
EUR 41,4704  0,10 0,24 42,2470  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4800  0,11 0,29 38,5100  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА

ГолСлуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДАова спеціальної комісії Ради щодо Києва назвав мету її роботи - зміни до закону про столицю стосовно повноважень міського голови й голови КМДА.

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес