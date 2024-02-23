Нинішню девальвацію гривні спричинили тимчасові чинники - інвестиційний банкір

Знецінення української валюти, яке триває останніми тижнями, пов'язане з дією тимчасових факторів.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак.

Курс гривні, за його словами, передовсім, реагує на загострення ситуації на фронті, проблеми з аграрним експортом та затягування з рішенням про обсяги цьогорічної фінансової допомоги від США.

«Невизначеність із американською допомогою, неприємності на фронті біля Авдіївки... Ці події викликають ажіотажні коливання на ринку. Хтось панікує: що буде з Україною після того, як ЗСУ залишили це місто? І ситуативно попит зростає. Реагуючи на це, Нацбанк підвищує офіційний курс. Потім, за деякий час, коли ситуація заспокоїться, НБУ поведе цю «криву» в інший бік для того, щоб навіть певною мірою «покарати» спекулянтів та панікерів, які зараз розгойдують ситуацію», - переконаний економіст.

Якщо програму фінансової підтримки України від США буде затверджено, а ситуація на фронті знов не загостриться, цілком ймовірно, почнуть діяти традиційні для цієї пори сезонні впливи, пов'язані з посівною кампанією. Адже в цей час аграрії, зазвичай, активно продають валюту, насичуючи нею ринок.

«Як відомо, через різні механізми великі агрокомпанії мають можливість тримати виручену за експорті постачання валюту за кордоном - навіть, незважаючи на те, що у нас запроваджено обов'язковий продаж валютної виручки. Але приходить весна, їм знову треба сіяти, закуповувати техніку, пальне, добрива, засоби захисту рослин. І вони заводять валюту в Україну та продають її. Тому традиційно в цей час відбувається незначне посилення гривні. Цього року, думаю, буде така ж ситуація», - прогнозує Козак.

Ця тенденція, за його словами, збережеться до початку літа. Якщо, звісно ж, не буде якихось неприємних несподіванок, так званих «чорних лебедів». Водночас коливання курсу в той чи інший бік і в цей час триватимуть.

«Нацбанк не зацікавлений у тому, щоб утримувати цей показник на одній планці. Він зацікавлений у незначних коливаннях, щоб люди, бізнес, банки звикали до того, що курс може змінитися як в один, так і в інший бік, і не вдавались до спекуляцій та не панікували, реагуючи на кожне послаблення, як часто бувало раніше», - пояснив експерт.

Він погоджується із консенсусним прогнозом, зробленим провідними економістами, згідно з яким середньорічний курс долара в Україні у 2024-му становитиме 39-40 гривень, а на кінець року - підвищиться до 40-41 грн.

Як повідомлялося, Національний банк оптимізує низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для збереження стійкості валютного ринку.