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Долар прискорив зниження до євро і фунта, як і раніше, стабільний до єни
14:51 22.02.2024 |
Зниження долара США в парах з євро і фунтом стерлінгів посилилося вдень у четвер, інвестори оцінюють оприлюднений напередодні протокол січневого засідання Федеральної резервної системи і статдані з єврозони.
Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає біля 0,3%.
Керівників Федрезерву більше непокоїть те, що процентні ставки будуть знижені надто швидко, ніж зволікання в їх скороченні, засвідчив протокол. Члени керівництва ФРС відзначили ризики занадто швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики та висловили бажання ретельніше оцінити дані, які надходять, для того щоб упевнитися в збереженні прогресу в уповільненні інфляції до цільового рівня в 2%.
Трейдери оцінюють лише в 30% імовірність зниження ставки на травневому засіданні, шанси на червневе пом'якшення оцінюють уже в 80%. Тепер ринок очікує, що ФРС знизить ставку чотири рази до кінця поточного року, тоді як до січневого засідання прогнозували шість скорочень починаючи з березня.
Водночас споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 2,8% у річному вираженні, випливає з остаточних даних Статуправління ЄС. Фінальна оцінка збіглася з попередньою і консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics. Інфляція в єврозоні сповільнилася порівняно з 2,9% у грудні.
Пара євро/долар за даними на 14:02 EET торгується на рівні $1,0859 порівняно з $1,0819 на закриття попередньої сесії, євро додає біля 0,37%.
Курс фунта до долара піднімається на 0,31% і перебуває на позначці $1,2676 проти $1,2637 за підсумками торгів у середу.
Курс долара долара в парі з єною становить 150,24 єни проти 150,29 на закриття минулої сесії.
Індійська рупія подорожчала на 0,1%, до 82,86 рупії за $1, оновивши максимум з вересня минулого року.
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