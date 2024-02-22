Європейські акції зростають напередодні виходу ключових даних PMI; Nvidia підвищує настрої

Європейські фондові ринки зросли в четвер, продовживши глобальне зростання, натхнене Nvidia, оскільки інвестори засвоїли нові звіти про прибутки та збитки напередодні важливих даних про ділову активність у регіоні.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 1%, а FTSE 100 у Великій Британії додав 0,0%.

Світові настрої різко зросли відразу після того, як довгоочікуваний квартальний звіт Nvidia легко перевершив прогнози, що призвело до різких прибутків виробника чіпів на післябіржових торгах.

Nvidia стала головним бенефіціаром гонки технологічних компаній із впровадження штучного інтелекту у свої продукти та послуги, а це означає, що її перспективи розглядалися як серйозна перевірка того, чи продовжиться нещодавнє ралі Волл-стріт чи потенційно поверне назад.

Індекс Nikkei в четвер злетів до рекордного максимуму, європейські індекси також зросли, а ф'ючерси Nasdaq вказують на значне зростання високотехнологічного індексу, коли відкриється Волл-стріт.

Акції Lloyds зросли на 0,7% після того, як британський кредитор повідомив про зростання прибутку на 57% за 2023 рік, оскільки нестабільна економіка Великобританії та плата за потенційні витрати внаслідок перевірки регулюючих органів у галузі автомобільного фінансування не змогли серйозно вплинути на її показники. .

Акції Rolls-Royce злетіли більш ніж на 8% після того, як британська інжинірингова компанія заявила, що минулого року прибуток виріс більш ніж удвічі, і прогнозує подальший стрибок у 2024 році.

Акції Nestle впали на 0,5% після того, як найбільша у світі компанія з виробництва упакованих продуктів харчування повідомила про зростання продажів органічних продуктів за весь рік, який був трохи нижчим за очікування, оскільки вищі ціни спонукали покупців шукати дешевші альтернативи.

У четвер також будуть опубліковані важливі економічні новини, а попередні дані щодо індексів менеджерів із закупівель у сфері послуг та промисловості з єврозони за лютий будуть опубліковані пізніше під час сесії.

Вони послужать індикатором ділової активності в регіоні, оскільки інвестори шукатимуть підказки про те, коли Європейський центральний банк почне цикл зниження ставок у спробі підтримати економіку регіону.

У зоні євро також буде опубліковано остаточні дані щодо споживчої інфляції в січні, які, як очікується, підтвердять, що річна інфляція впала до 2,8%, що є невеликим зниженням порівняно з 2,9%, що спостерігалося попереднього місяця.