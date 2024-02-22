Банки видали кредитів за держгарантіями на портфельній основі на ₴105,4 мільярда

Українські банки із грудня 2020 року, станом на 1 лютого 2024 року, видали мікро-, малому та середньому бізнесу кредитів під державні гарантії на портфельній основі на 105,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі, з грудня 2020 року, видано 33 199 кредитів на загальну суму 105,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 лютого 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 080 кредитів на суму 67,2 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

Зазначається, що в січні 2024 року укладено 567 кредитних договорів на суму понад 1,9 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 0,98 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 лютого поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує 13 011 кредитів на загальну суму 23,3 млрд грн, що становить 67 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 795 кредитів на понад 11 млрд грн (87 % від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується: у Києві - 1 874 кредити на 6,6 млрд грн, у Дніпропетровській області - 1 585 кредитів на 5,3 млрд грн, у Київській області - 1 224 кредити на 4,6 млрд грн, у Львівській області - 1 590 кредитів на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 6 754 кредити на загальну суму 34,4 млрд грн, оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 7 146 кредитів на 15,7 млрд грн, переробна промисловість - 2 494 кредити на 11,5 млрд грн, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1014 кредитів на 2,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії.

Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.