Ціни на золото вагаються, оскільки ФРС відкладає підвищення ставок на довгострокову перспективу

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у четвер, але залишилися в основному в межах недавнього торгового діапазону, оскільки багато сигналів від Федеральної резервної системи підтвердили перспективу тривалого періода високих ставок у США.

Ціни на дорогоцінні метали цього тижня зазнали деякого зниження, оскільки долар різко впав із тримісячних максимумів. Але подальші втрати долара тепер виявилися обмеженими, оскільки дохідність казначейських облігацій залишалася близькою до недавніх піків.

Золото переважно рухалося в межах торговельного діапазону від 2000 до 2050 доларів за унцію, встановленого минулого місяця. Хоча подальше зростання жовтого металу було заблоковане перспективою підвищення ставок, його падіння також було обмежене зростанням побоювання з приводу погіршення економічних умов у всьому світі, особливо після того, як Японія та Великобританія вступили в рецесію.

О 07:13 EET спотове золото зросло на 0,2% до $2029,78 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії у квітні зросли на 0,3% до $2039,55 за унцію .

Протокол засідання ФРС наприкінці січня, опублікований у середу, показав, що банк не поспішає розпочинати зниження відсоткових ставок достроково. Цю ідею цього тижня підтримали багато представників ФРС, які висловили стурбованість щодо стійкої інфляції та сталого зростання економіки США.

Коментарі значною мірою спростували очікування зниження ставок у березні та травні, а також посилили очікування того, що центральний банк збереже ставки на стабільному рівні у червні.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у червні у 53,6% і ймовірність того, що ставки залишаться стабільними складає 28,7%. Імовірність останнього зросла з 19,7%, що спостерігалися минулого тижня.

Перспектива високих процентних ставок на більш тривалий термін є поганою ознакою для золота, оскільки вона збільшує альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Тим не менш, аналітики Goldman Sachs у нещодавній замітці заявили, що жовтий метал отримає велику вигоду від будь-якого зниження процентних ставок цього року. Аналітики Citi також прогнозували, що до 2025 року ціни на золото можуть сягнути $3000 за унцію.

Інші дорогоцінні метали зросли у четвер, але зазнали різких втрат порівняно з попередньою сесією. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $894,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,6% до $23,012 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися на тритижневому максимумі, оскільки інвестори чекали, чи китайський уряд вживе додаткових заходів стимулювання.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, коливалися в районі $3,8792 за фунт, і цього тижня торгувалися з підвищенням на 1,1%.

Низка заходів підтримки з боку китайського уряду сприяла зростанню цін на мідь на останніх сесіях. Але ринки тепер чекали, чи надаватиме уряд додаткову підтримку, враховуючи, що китайська економіка протягом трьох років переживала слабке зростання.