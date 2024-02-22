Азіатські акції знизилися, оскільки побоювання щодо процентних ставок послабили ажіотаж навколо Nvidia; Nikkei досяг рекордного рівня

Азіатські акції в четвер виглядали неоднозначно, оскільки зростання в технологічному секторі, що послідувало за позитивними сигналами від компанії Nvidia, було нівельовано постійними побоюваннями щодо високих процентних ставок у США, тоді як японський індекс Nikkei 225 досяг рекордного рівня.

Регіональні акції слабо випереджали Волл-стріт після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи наприкінці січня показав, що банк не поспішає розпочинати зниження відсоткових ставок. Чимало представників ФРС також підтримали цю думку в окремих виступах.

Але акції NVIDIA зросли на цілих 10% після того, як її квартальний прибуток перевершив прогнози, а виробник чіпів спрогнозував вищі, ніж очікувалося, доходи наступного кварталу.

Зростання акцій Nvidia відбилося на акціях азіатських виробників чіпів, оскільки хороші результати та прогнози наголосили на покращенні попиту з боку розробки штучного інтелекту.

Акції японської Advantest Corp. та тайванської TSMC, які є постачальниками Nvidia, зросли на 4,7% та 1,2% відповідно.

Акції південнокорейської компанії SK Hynix Inc, яка виробляє високошвидкісні чіпи пам'яті для розробки штучного інтелекту, зросли на 3,6%, а акції тайванської компанії Hon Hai Precision Industry, яка виробляє деякі процесори для Nvidia, зросли на 1,6%. .

Акції інших технологічних компаній також зросли. Акції японського технологічного інвестиційного гіганта SoftBank Group Corp. виросли на 4,6%, слідуючи за зростанням ринку післяпродажного обслуговування британського підрозділу Arm Holdings, що займається розробкою чіпів, який сильно схильний до впливу буму штучного інтелекту.

Зростання акцій важковагових технологічних компаній призвело до того, що індекс Nikkei 225 підскочив на 1,8% до рекордного внутрішньоденного максимуму в 39 001,50 пункту, подолавши пік 1989 року, до того, як у 1990-і роки в Японії роздулася величезна спекулятивна бульбашка .

Індекс Nikkei стримав деяке внутрішньоденне зростання після того, як дані показали, що активність у виробничому секторі Японії та секторі послуг знизилася у лютому на тлі постійного тиску з боку високої інфляції та слабкого попиту.

Однак багато хто очікує, що ослаблення економіки також затримає плани Банку Японії щодо підвищення процентних ставок. Ультра-голубина позиція Банку Японії була однією з головних рушійних сил ралі японських акцій в останні місяці.

Азіатські акції в цілому впали, оскільки відновлення економіки Китаю сповільнилося, а перспектива більш високих та довгострокових ставок США знизила схильність до ризику.

Китайські акції в четвер були приглушені після семи періодів зростання поспіль, оскільки більшість відновлення, мабуть, була викликана суворим втручанням уряду. Пекін заборонив інституційним трейдерам блокувати продажі в період відкриття та закриття ринку, повідомили ЗМІ у середу.

Індекси блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite виросли незначно. Гонконгський індекс Hang-Seng впав на 0,3%.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,3%, оскільки зростання технологічного сектора було компенсоване втратами в інших акціях після того, як Банк Кореї зберіг процентні ставки на стабільному рівні і не повідомив про негайні плани щодо пом'якшення грошово-кредитної політики.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1% після того, як наблизився до рекордних максимумів, при цьому гірничодобувна компанія Rio Tinto Ltd виявилася серед лідерів індексу після того, як її прибуток у 2023 році знизився на 12%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на позитивне відкриття, при цьому акції місцевих технологічних компаній, ймовірно, будуть йти за зростанням акцій своїх регіональних аналогів.