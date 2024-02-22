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Долар тримаєтся в діапазоні в очікуванні масиву даних PMI
08:21 22.02.2024 |
У четвер долар залишається загалом стабільним, оскільки трейдери очікують на безліч досліджень ділової активності, щоб оцінити стан найбільших економік і те, що це може означати для перспектив глобальних відсоткових ставок.
Дані за індексом менеджерів із закупівель (PMI) у США, Великій Британії та єврозоні будуть опубліковані сьогодні та нададуть більше ясністі у відповідних секторах виробництва та послуг.
На початку азіатських торгів євро додав 0,11% до $1,0831, тоді як фунт стерлінгів не змінився на рівні $1,2638.
Долар виріс по відношенню до єни і знову піднявся вище за рівень 150, уклавши останню угоду на позначці 150,34 єни.
«Погляд на складові індексу ділової активності в США, Європі та Великій Британії показує, що вони або зростають більш швидкими темпами, або сповільнюються з темпами, що зменшуються», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.
«Це попереджає про потенційний тиск на економічне зростання та інфляцію, що повертає до наративу про «вище і довше», який трейдери не хочуть чути».
Політики, особливо з Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку, рішуче опираються очікуванням ринку щодо значного зниження глобальних ставок цього року, посилаючись на інфляційний тиск, що зберігається, і ризик передчасного зниження ставок.
Протокол останнього засідання Федеральної резервної системи, опублікований у середу, посилив повідомлення про те, що центральний банк не поспішає зі скороченням ставок, яке чиновники все ще очікують розпочати цього року.
"Там було не так вже й багато, вони повторили те, що ми знали на засіданні FOMC", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.
«Я не думаю, що ринок настільки переконаний у тому, з чого ми почнемо зниження ставок ФРС. Ми знаємо, що основний PCE (витрати на особисте споживання) наступного тижня буде сильнішим, тому це знову відкидає очікування щодо зниження ставок ФРС США».
За даними CME FedWatch Tool, трейдери зараз оцінюють ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки в травні, приблизно в 30%, що набагато нижче, ніж ймовірність понад 80% місяць тому.
Коригування очікувань за відсотковими ставками відбулося на тлі недавніх даних, які показали, що ціни виробників і споживчі ціни в США зросли в січні більше, ніж очікувалося, поряд із силою, що зберігається на ринку праці країни.
Австралійський долар виріс на 0,07% до $0,65565, а новозеландський долар досяг місячного максимуму $0,6198.
Резервний банк Нової Зеландії (РБНЗ) проведе засідання наступного тижня, і хоча економісти загалом очікують, що банк збереже відсоткову ставку на рівні 5,5%, деякі вбачають ризик її підвищення.
Індекс долара впав на 0,06% - до 103,92.
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