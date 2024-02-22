S&P 500, індекс Доу-Джонса закрився невеликим зростанням. Після закриття, акції Nvidia злетіли 6%

Промислові індекси S&P 500 та Dow Jones у середу продемонстрували невелике зростання, тоді як індекс Nasdaq закрився зниженням третю сесію поспіль, оскільки інвестори очікують на публікацію звітів Nvidia, які можуть визначити короткострокову динаміку акцій.

Після закриття, акції Nvidia зросли на 6% після того, як компанія спрогнозувала виручку в першому кварталі фінансового року вище за оцінки, через стійкий попит на її чіпи, які домінують на ринку штучного інтелекту.

У ході сесії акції Nvidia впали на 2,85%, додавши до падіння виробника чіпів напередодні більш ніж на 4%.

Акції Nvidia злетіли майже на 40% цього року, що зробило їх переможцями в індексі S&P 500 після стрибка майже на 240% у 2023 році. Аналітики попереджали, що їхня висока оцінка може зробити акції вразливими для різкого падіння, якщо компанія надасть щось на кшталт невтішного звіту.

"Це викликано хвилюванням і ентузіазмом щодо ШІ, і, звичайно ж, улюбленцем ШІ в цій кімнаті є Nvidia", - сказав Джейсон Уер, директор з інвестицій Albion Financial Group в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

"Ринки дивляться на Nvidia з деякою тривогою, можливо ... нам потрібен хороший звіт від лідера галузі, і цим лідером є Nvidia".

Індекс S&P 500 піднявся на 0,13% і завершив сесію на позначці 4981,80 пунктів. Індекс Nasdaq знизився на 0,32% до 15 580,87 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,13% до 38 612,24 пунктів.

Протоколи січневого засідання Федеральної резервної системи показали, що більшість політиків були стурбовані ризиками надто раннього зниження відсоткових ставок, при цьому існує велика невизначеність щодо того, як довго вартість позик залишатиметься на поточному рівні.

Після публікації протоколу трейдери короткострокових процентних ф'ючерсів у США зробили бети на те, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки не раніше червня.

Незважаючи на скромне зростання, майже всі 11 основних секторів S&P зросли, і лише зважений технологічний індекс знизився на 0,76%. Акції енергетичних компаній стали лідерами зростання із зростанням на 1,86%.

Ралі Волл-стріт у 2024 році пережило турбулентність минулого тижня після того, як дані натякнули на стійку інфляцію, що викликало побоювання, що ФРС не поспішатиме знижувати процентні ставки.

Січневі дані щодо інфляції ускладнюють майбутні рішення щодо ставок, заявив президент ФРБ Річмонда Томас Баркін.

Акції Palo Alto Networks впали на 28,44% після того, як компанія з кібербезпеки прогнозувала, що рахунки за третій квартал виявляться нижчими за оцінки аналітиків.

Акції інших компаній, що займаються кібербезпекою, таких як Fortinet, Zscaler та Crowdstrike Holdings, також знизилися.

Amazon.com виріс: компанія збирається приєднатися до промислового індексу Dow Jones наступного тижня, замінивши Walgreens Boots Alliance, акції якого впали.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі були приблизно рівні падаючим. На Nasdaq падаючі емітенти перевищували за чисельністю зростаючі акції у співвідношенні 1,73 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 25 нових максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 47 нових максимумів та 96 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,5 мільярда акцій порівняно із середнім показником 11,7 мільярда акцій за попередні 20 сесій.