Долар слабо зміцнюється до євро, фунта і єни перед публікацією протоколу засідання ФРС

Долар США перейшов до невеликого зростання щодо євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у середу.

Увага трейдерів спрямована на протокол січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), ринок розраховує на нові сигнали щодо перспектив пом'якшення грошово-кредитної політики в США. Протокол буде опубліковано о 21:00 EET.

Крім того, на середу заплановано виступи голів Федеральних резервних банків (ФРБ) Атланти та Ричмонду Рафаеля Бостіка і Тома Баркіна, а також члена ради керуючих ФРС Мішель Боуман, повідомляє Market Watch.

Трейдери переглянули прогнози для траєкторії базової процентної ставки в США після сильних статданих і "яструбиних" заяв деяких представників Федрезерву. Наразі ринок практично повністю впевнений, що ФРС не знижуватиме ставку в березні, і очікує її першого зменшення лише в червні.

При цьому ймовірність зниження ставки в червні трейдери оцінюють у 55%, а не в 100%, як це було на початку поточного місяця, за даними CME FedWatch. Шанси на травневе пом'якшення політики ФРС оцінюються в 37,2% проти 87,7% місяць тому.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07% у середу, ширший WSJ Dollar Index - 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0798 порівняно з $1,0809 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара знизився до $1,2611 з $1,2622 за підсумками торгів у вівторок.

Курс долара в парі з єною в середу становить 150,05 єни проти 150 єн на закриття попередньої сесії.