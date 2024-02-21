Фінансові новини
- |
- 21.02.24
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,61 грн/$1
13:07 21.02.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 21 лютого 2024 року.
|Показник
|20.02.2024
|21.02.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.4662
|38.6088
|0.37
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 21 лютого - 38,4756 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній
|Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні
|Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести
|Польські фермери перекрили залізницю на КПП «Медика» і висипали зерно з вагона
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Долар слабо зміцнюється до євро, фунта і єни перед публікацією протоколу засідання ФРС
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.02.24
|НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,61 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; HSBC чинить тиск на ринок Великобританії
|Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%
|Ціни на золото зростають, оскільки долар падає перед протоколом ФРС
|Азіатські акції коливаються в очікуванні нових сигналів за процентними ставками; Китай продовжує відновлення
Бізнес
|ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
|Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом