Фінансові новини
- |
- 21.02.24
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції різноспрямовані; HSBC чинить тиск на ринок Великобританії
12:09 21.02.2024 |
Європейські фондові ринки у середу торгувалися неоднозначно, інвестори засвоюють низку корпоративних результатів, включаючи розчарування від важковагового банку HSBC.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався вгору на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,5%.
У середу у центрі уваги опинився корпоративний сектор, оскільки сезон квартальних звітів тривав повним ходом.
Головна новина сьогодні прийде з США, де основний бенефіціар буму штучного інтелекту, компанія Nvidia, збирається звітувати про ще один вражаючий квартал.
Очікується, що виробник мікросхем збільшить квартальний виторг більш ніж утричі і він складе приблизно 20 мільярдів доларів, але навіть цього може виявитися недостатньо для підтримки зростання акцій, враховуючи їхній зліт за останні 18 місяців на тлі, здавалося б, невгамовного попиту на ШІ.
HSBC, найбільший кредитор регіону, повідомив про рекордний річний прибуток у 30,3 мільярда доларів у 2023 році, що на 78% більше, ніж роком раніше, і оголосив про новий зворотний викуп акцій на 2 мільярди доларів.
Проте його акції впали на 5%, оскільки цей результат був затьмарений знеціненням частки банку в China's Bank of Communications на 3 мільярди доларів.
Акції Rio Tinto впали на 1,2% після того, як базовий прибуток гірничодобувної компанії впав приблизно на 12% до $11,8 млрд в 2023 році, оскільки зниження цін на залізняк і попит чинили тиск на її виручку, і компанія попередила, що стикається зі зростанням витрат.
Акції Glencore впали на 3,9% після того, як трейдер сировинних товарів та гірничодобувна компанія заявили, що зниження цін на сировину вдвічі скоротило її прибуток минулого року, що спонукало її скоротити дивіденди.
Акції BAE Systems повідомили про більш високий, ніж очікувалося, прибуток за весь рік, і британський оборонний підрядник заявив, що продажі цього року, ймовірно, зростуть ще більше, враховуючи збільшення військових витрат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній
|Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні
|Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести
|Польські фермери перекрили залізницю на КПП «Медика» і висипали зерно з вагона
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Долар слабо зміцнюється до євро, фунта і єни перед публікацією протоколу засідання ФРС
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.02.24
|НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,61 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; HSBC чинить тиск на ринок Великобританії
|Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%
|Ціни на золото зростають, оскільки долар падає перед протоколом ФРС
|Азіатські акції коливаються в очікуванні нових сигналів за процентними ставками; Китай продовжує відновлення
Бізнес
|ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
|Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом