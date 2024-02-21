Європейські акції різноспрямовані; HSBC чинить тиск на ринок Великобританії

Європейські фондові ринки у середу торгувалися неоднозначно, інвестори засвоюють низку корпоративних результатів, включаючи розчарування від важковагового банку HSBC.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався вгору на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,5%.

У середу у центрі уваги опинився корпоративний сектор, оскільки сезон квартальних звітів тривав повним ходом.

Головна новина сьогодні прийде з США, де основний бенефіціар буму штучного інтелекту, компанія Nvidia, збирається звітувати про ще один вражаючий квартал.

Очікується, що виробник мікросхем збільшить квартальний виторг більш ніж утричі і він складе приблизно 20 мільярдів доларів, але навіть цього може виявитися недостатньо для підтримки зростання акцій, враховуючи їхній зліт за останні 18 місяців на тлі, здавалося б, невгамовного попиту на ШІ.

HSBC, найбільший кредитор регіону, повідомив про рекордний річний прибуток у 30,3 мільярда доларів у 2023 році, що на 78% більше, ніж роком раніше, і оголосив про новий зворотний викуп акцій на 2 мільярди доларів.

Проте його акції впали на 5%, оскільки цей результат був затьмарений знеціненням частки банку в China's Bank of Communications на 3 мільярди доларів.

Акції Rio Tinto впали на 1,2% після того, як базовий прибуток гірничодобувної компанії впав приблизно на 12% до $11,8 млрд в 2023 році, оскільки зниження цін на залізняк і попит чинили тиск на її виручку, і компанія попередила, що стикається зі зростанням витрат.

Акції Glencore впали на 3,9% після того, як трейдер сировинних товарів та гірничодобувна компанія заявили, що зниження цін на сировину вдвічі скоротило її прибуток минулого року, що спонукало її скоротити дивіденди.

Акції BAE Systems повідомили про більш високий, ніж очікувалося, прибуток за весь рік, і британський оборонний підрядник заявив, що продажі цього року, ймовірно, зростуть ще більше, враховуючи збільшення військових витрат.